坪石邨公屋戶瞞報擁大埔地皮建丁屋　值1600萬　判監禁14天無緩刑

房委會周一（4日）公布，一名居住於坪石邨的公屋居民，在填寫入息及資產申報表時，並無申報擁有一幅大埔的土地，地皮曾獲批建丁屋，並在2020年發出完工證，土地及物業價值1,600萬元。該公屋戶被房屋署檢控，被判監禁14天。

一名居住於坪石邨的公屋居民填寫入息及資產申報表時，申報並無擁有土地及物業，但之後被揭發擁有價值1,600萬元的土地及物業。（資料圖片）

報稱家庭總資產無超額

房委會指出，一名居住於坪石邨的公屋居民，在2020年填寫入息及資產申報表時，申報並無擁有土地及物業，並聲稱其家庭總資產淨值不超逾現行公屋入息限額100倍（310萬元）。

不過，經調查揭發，該名公屋居民案發時擁有一幅位於大埔的土地，並獲地政總署於2018年批出建屋牌照，及於2020年發出完工證，該土地及物業的價值為1,600萬元，因此並不符合租住公屋的資格。

翻查資料，若小型屋宇批約是以建屋牌照方式批出，即男丁在自己擁有業權的土地上建造丁屋。

裁判官指案情嚴重須判監

被告於周一上午在觀塘裁判法院被裁定罪名成立，裁判官考慮到案情嚴重，即時判處被告監禁14天。

發言人表示，入息及資產申報表是用作釐定租金以及審核續住公屋資格的基礎，若住户未有準確填寫，可能因明知而作出虛假陳述，或因忽略提供資產申報表指明的詳情而觸犯《房屋條例》。

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