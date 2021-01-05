周梓樂死因｜律師強調警未干擾救援或失職　指評警聲音欠理據

科大生周梓樂死因研訊今（5日）踏入第26日，代表警方的大律師作結案陳辭，他強調警方沒有干擾或阻礙救援，也無失職，質疑批評警方的聲音欠缺理據。對於救護員因交通受阻而未能即時抵達停車場，律師指因當晚示威者未有讓路，而附近屋苑管理員又准私家車泊在消防閘前，直指罪魁禍首應是物業管理。律師又指，坊間就周的死因有不同揣測，希望陪審團不要受政治立場影響判斷。裁判官將於後日總結證供及引導陪審團。

死者周梓樂（終年22歲）2019年11月4日凌晨1時許，被發現倒臥尚德停車場A場二樓低層平台，延至同月8日不治。除了家屬外，警務處處長以及消防處處長在研訊中途亦被列為有利害關係人士。

代表警方的大律師熊健民陳詞道，此案引起社會高度關注，坊間流傳有不同揣測，希望陪審團不要受個人喜好或政治立場而影響判斷。他指上庭作供的證人不是來自某一團體或政府部門，是次研訊並非某一團體或政府部門的一言堂，不應以證人的積極性考慮其證供是否可信。

代表警方的大律師熊健民指坊間就周的死流傳不同的揣測，希望陪審團不要受政治立場影響判斷。(林樂兒攝)

認為影像印證了專家推論

熊大狀稱，雖然政府高級化驗師鄭郁棋博士指出警方校對時間出錯，但這不影響閉路電視片段的真實性。而鄭博士查看廣新閣鏡頭拍攝的墮樓黑影後，亦沒有改變說法，更認為該影像印證了他的推論。熊大狀稱，無證據指鄭博士曾受到誤導，無人指出呈堂證物是偽造而成或者經過刪減，可見研訊的的證供及證據非常全面。

警察未有干擾或阻礙救援

庭上其中一項爭議是警員曾否干擾或阻礙救援。熊大狀指，在場的消防員、救護員、義務急救員等，也同意警員沒有干擾或阻礙。他強調警員當時確認消防員、救護員不需幫忙，並關注停車場內可能有潛藏犯人，所以專注搜查及捉犯。他形容這只是各司其職，指若然警方當時沒有緝犯，事後可能又會有人就此責難。

認為對警批評並無理據

熊稱，警方既沒打擾救援，又無失職，不解為何仍有批評聲音。他指事件距今一年，如要批評警方，也有足夠時間說出實際指控，但庭上無人詳細說明問題，反映對於警方的批評均欠理據。

證人供述事件的經過。(詳看下圖)

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當晚示威者並無讓路

關於唐俊街與唐明街交界的交通阻塞，熊大狀引述消防員證供，指消防員僅需一、兩秒便可移走路障，如警方也加入搬開，可能更費時失事。他又稱，無意作政治辯論或道德批判，但指當晚在該路口堵路的示威者並沒讓路。

管理人員准私家車停消防閘前

有救護員供稱，當晚因唐俊街與唐明街交界塞車而改道入邨，但駛至廣盈閣的消防閘口時，又遭違例停泊的車輛堵住。熊大狀質疑管理人員竟容許私家車停在消防閘前，直指：「如果陪審團認為救援受到延誤，罪魁禍首應該係負責廣盈閣嘅物業管理，佢哋係難以辭其咎。」

專家及報告均指周未受催淚彈影響

他續道，有人臆測梓樂因中催淚彈或躲催淚煙而墮樓，但這些說法欠足夠證據支持，可能是以訛傳訛。而醫療報告及專家報告也沒指周曾中催淚彈或受催淚煙影響。他不爭議警方當晚發射過催淚彈及布袋彈，但稱無證據指在場警員違反警隊內部守則或相關的國際公約。

熊又反駁家屬的代表大狀，指雖然沒證據顯示梓樂出事前8秒發生何事，但陪審團仍可按其他證據作出推論。若認為意外墮下的可能比起其他原因更大，便該裁定死因是意外墮下，跌下的姿勢並非重要。

代表消防處的大律師陸栩然結案陳詞總結消防員及救護員的證供，強調12分鐘救援車到場的服務承諾仍需視乎實際情況，當晚救護員亦望盡快接送周往醫院。

案件編號：CCDI-932/2019(DK)

閉路電視拍到周梓樂在停車場的情況。(資料圖片)