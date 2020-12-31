周梓樂死因｜專家推論周意外從高處墮下　約只得0.23秒作反應

科大生周梓樂死因研訊今（31日）踏入第24日，骨科醫生江金富綜合證據及文獻分析，推論梓樂意外從高處墮下，頭部先著地。他稱，有文獻顯示一般人由認知直至產生反應，通常需要0.7秒，而梓樂墮樓的時間為0.93秒，即他墮下時大概只得0.23秒作出反應。醫生又補充，0.7秒的認知反應時間是在實驗室做實驗得出的結果，但一般人在現實之中需時超過1秒。

死者周梓樂（終年22歲）去年11月4日凌晨1時許，在警民衝突期間，被發現倒臥尚德停車場A場二樓低層平台，延至同月8日不治。

無證據顯示梓樂被人襲擊 推論最大的可能是意外從高處墮下

骨科醫生江金富以專家證人身份作供。他閱覽梓樂的醫療報告、驗屍報告、案發停車場照片等，再撰寫報告，評論梓樂是自行跳出、跌落，還是被人拋出而倒臥二樓低層平台。

他指梓樂的傷勢不似遇襲，手指甲也沒有其他人的DNA，無證據顯示梓樂被人襲擊。江又謂，若然梓樂是自行跳下或被人扔下，著地後身體與二樓矮牆的距離應會較遠。江推論最大的可能，是梓樂意外地從高處墮下，並指梓樂右邊頭部先著地，反衝擊力令左腦瘀傷，而其胸部及盤骨的傷勢也是墮下時一併造成。江亦提及，有文獻指由7米以下墮下，近九成人的頭部會受傷。

他補充，意外墮下意指梓樂當時沒有準備，有可能是失平衡跌落、跳出時不慎失足，或者沒有為意二樓高層不設平台。

骨科醫生江金富認為，周梓樂墮下時約只得0.23秒作出反應。(林樂兒攝)

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梓樂墮樓時 只得0.23至0.43秒作反應

江醫生亦有觀看閉路電視錄影、證人口供等，再撰寫第二份報告。他相信梓樂是由三樓墮至二樓低層平台，兩處垂直距離為4.3米，即墮下時間只有0.93秒。根據文獻，一般人由認知直至產生反應的時間（perception reaction time)通常需要0.7秒，最快也要0.5秒。換言之，梓樂墮樓時只得0.23至0.43秒作出反應。

江再指，0.7秒的認知反應時間是在實驗室做實驗得出的結果，但一般人在現實之中需時超過1秒，故此部分地方規定行車時需保持2秒距離。

有陪審團提起梓樂雙手手掌出現瘀傷。江醫生以梓樂的傷勢估計，梓樂當時用左手或者雙手撐起石壆的機會，比起單用右手大。他稱，假設死者以左手按著石壆躍出，身驅稍為打側跌下，也有可能造成現時的傷勢。

研訊下周一續，將會傳召最後兩名證人作供，即指紋專家及毒理專家。

案件編號：CCDI-932/2019(DK)