周梓樂死因｜毒理學家指無證據指周曾中毒或中催淚彈

科大生周梓樂死因研訊今（4日）踏入第25日。毒理科專家謝萬里醫生作供，指無證據顯示周中毒或者中催淚彈，其死因與藥物及毒素無關。他在庭上觀看周出事前在停車場一帶走動的閉路電視錄影，認為周沒有受到催淚彈影響，而出事的位置也沒有瀰漫催淚煙。此外，警員供稱事後嘗試在現場採集指紋但無果。是次死因研訊已傳畢所有證人，各方大狀明日將作結案陳詞。

死者周梓樂（終年22歲）去年11月4日凌晨1時許，在警民衝突期間，被發現倒臥尚德停車場A場二樓低層平台，延至同月8日不治。

謝萬里醫生以毒理科專家身份作供。他閱讀梓樂的醫療報告、化驗報告、驗屍報告等，指無證據顯示周中毒或者中催淚彈，其死因與藥物及毒素無關。

病理學家謝萬里醫生指周梓樂的化驗報告均顯示，周對於CS氣體、CN氣體以及非治療性的山埃均呈陰性。(林樂兒攝)

人對催淚煙比機器更敏感

謝指，催淚煙「對人嘅刺激好厲害」，沒有所謂完全安全的水平，而人體對催淚煙的反應比機器更敏感，即使催淚煙的濃度低至機器也量度不到，但人的眼耳口鼻仍會產生反應，例如眼睛刺痛、流鼻涕。他稱，除非中了催淚彈的人沖洗乾淨及更衣，否則近距離治理的醫護人員應該會對殘留的催淚煙粒子產生反應，或者察覺到傷者吸入催淚煙的徴狀。然而，為周搶救的醫護人員並無懷疑周曾曝露於催淚煙之中。

周非治療性山埃測試均呈陰性

謝醫生續道，催淚煙的有效成份包括CS氣體及CN氣體，若CS氣體經高溫發射出來會產生山埃，惟周的化驗報告對於CS氣體、CN氣體以及非治療性的山埃均呈陰性。

停車場催淚煙濃度不高

謝醫生補充，若果在露天的環境發射催淚彈，煙霧可以上升散開，估計催淚煙只會影響附近50米的範圍；若在半封閉的環境發射，預計煙霧可擴散至100至130米。謝指煙霧濃度還要視乎風向等因素，他認為停車場的催淚煙濃度不高，亦不太可能在1分鐘內飄散至整個停車場。此外，謝在庭上觀看周出事前在停車場一帶走動的閉路電視錄影，認為周沒有受到催淚彈影響，出事的位置也沒有瀰漫催淚煙。

現場未發現血漬及鞋印

負責在現場採集指紋的高級警員袁志雄供稱，事發翌日前往停車場，嘗試在石牆採集指紋，但由於牆壁凹凸不平兼滿佈塵垢而無法收集指紋。他又稱現場沒有發現血漬及鞋印，故沒有採集DNA拭紙。

鑑證科督察賴振文以指紋專家身份作供。就袁志雄表示現場沒有觸摸塵垢而留下的「塵手印」，他解釋有時塵埃不厚，或者塵埃顏色與牆身顏色差別不大，未必會留下塵手印。

案件編號：CCDI-932/2019(DK)

證人供述事發經過。(詳見下圖)

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閉路電視拍到周梓樂在停車場的情況。(資料圖片)