周梓樂死因｜家屬代表律師強調：未拍到意外前8秒的任何事

科大生周梓樂死因研訊昨傳畢所有證人，今（5日）踏入第26日，各方大狀作結案陳詞。代表梓樂父母的大律師首先陳詞，強調沒有鏡頭拍攝到梓樂出事前的8秒發生何事，案中也無直接證據指梓樂曾跨越石牆、意外墮下。大狀提醒，相關證人受制於收到的資料，包括警方提供的錄影及案件背景，作出上述的大膽假設，呼籲陪審團小心考慮應否信納這些推論。大狀亦表明梓樂父母相信消防員及急救員的證供，並感謝他們當晚盡力搶救。

裁判官後日會應陪審團要求再播放相關片段，隨後會總結證供及引導陪審團。

死者周梓樂（終年22歲）2019年11月4日凌晨1時許，在警民衝突期間，被發現倒臥尚德停車場A場二樓低層平台，延至同月8日不治。除了家屬外，警方以及消防處在研訊中途亦被列為有利害關係人士。

代表周梓樂父母的大律師鄭淑儀指，是次研訊傳召了48名證人，呈堂證物亦達142件，包括傳媒直播片段、停車場一帶的閉路電視鏡頭錄影、醫療報告、化驗報告、驗屍報告及專家報告。鄭特別提到其中兩位專家證人，即政府高級化驗師鄭郁棋博士及骨科醫生江金富，後者是按照警方證據做測試並提供意見。如陪審團覺得證據源頭有問題，可選擇不相信相關的意見。

律師強調無人知消失的8秒發生何事

她指，閉路電視拍到周凌晨1時1分38秒行至停車場三樓，1時1分47秒二樓出現疑為墮樓的閃光，但期間無鏡頭拍到周的身影，無人知道該「消失的8秒」發生何事。周父留意到周WhatsApp的最後上線時間為1時正，家屬認為陪審團該思及1時正之後發生何事。

鄭大狀稱，鄭郁棋博士受警方邀請作出分析，其意見受制於警方提供的資料。鄭郁棋博士表示會參考警方校對的時間，分析警方給予的錄影，期間發現重案組偵緝警員魏冠傑鑑證錄影時間出錯。雖然家屬對於梓樂最後被拍攝到在三樓出現並無太大質疑，但出事前的8秒到底發生何事，始終空白一片，未能釋除周因何事伏地的疑慮。

指專家證人證供或受警方影響

大狀續道，警員魏冠傑前年調查時已初步認為梓樂是意圖越過石壆時意外墮下、二樓的閃光閃墮樓所致，並且循此方向調查；而從鄭郁棋博士的調查可見，其分析是受到魏警員影響。

就鄭郁棋博士對周是意外墮下提出的論點指，鄭大狀亦加以反駁。她稱，周身高1.75米，而三樓的石壆高1.2米，高於周的腰部，質疑周是否會輕易因失重心而從該「矮牆」跌落？再者，現時石壆雖與後方牆壁同被漆上白油，但案發時石壆是其他顏色，不會如此容易令人混淆周遭環境。

指周越牆只屬推論

鄭郁棋博士又推論周可能在二樓跨過石壆，上到三樓亦作同樣舉動，惜沒發現下方中空。他亦根據另外兩男企圖在三樓跳出石壆的影像，推論梓樂可能以相似的方式跳下去。鄭大狀則形容，周越過石壆的說法完全是「大膽推斷」，強調閉路電視不曾拍到周越過任何石壆，也無其他證據證明此事。她重申閉路電視有盲點，單靠步速來估計梓樂在「消失的8秒」之行動路線，並不妥當。

案件編號：CCDI-932/2019(DK)

證人供述事發經過。(詳見下圖)

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閉路電視拍到周梓樂在停車場的情況。(資料圖片)