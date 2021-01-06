三年錄逾兩萬宗網上騙案涉79億元　去年首十月個案飆七成

疫情持續，騙徒藉機利用網上金融服務詐騙，如偽冒金融機構網站等。財經事務及庫務局今日（6日）在立法會上交代，警方備存的網上騙案方面，包括網上商業、電郵、社交媒體騙案等，過去3年至去年10月31日，共接獲6,354宗、5,157宗、8,843宗，分別損失26億元、29億元、24億元，惟警方無備存網上金融詐騙分類數字。當局指，去年首十個月的網上騙案，已較2019年全年增約七成，保安局副局長區志光解釋，升幅與口罩騙案有關。

去年首十個月有8,843宗網上騙案，較2019年的5,157宗，增加約71%。保安局副局長區志光解釋，升幅與口罩騙案有關，因為去年有2,400多宗網上口罩騙案，佔整體的28%，其他網上騙案亦有增加。

就網上金融詐騙罪行日趨猖獗，財經事務及庫務局局長許正宇表示，警方一直積極與內地及海外執法機構交流情報，警方網絡安全及科技罪案調查科，亦一直有與國際刑警等機構合作打擊跨境網上罪案。

過去3年至去年10月31日，共有逾2萬宗網上騙案損失達79億元，年首十月宗數飆升七成，當局指與口罩騙案有關。（資料圖片）

至於金管局會否聯同證監會、保監局成立專責小組，許正宇表示，該三個監管機構向來會透過不同平台分享資訊，會不時檢討監管要求及適時更新指引以加強防範網上金融騙案。

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼