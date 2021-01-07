今增33個案　5宗無源頭再創個半月新低　徐德義：放寬太快或反彈

本港第四波新冠肺炎疫情持續，今天（7日）新增33宗確診個案，29宗本地個案中有5宗屬源頭不明，是自11月20日以來錄得最少源頭不明個案。源頭不明患者包括2名退休人士、1名無業人士、1名屯門醫院放射師和1名清潔員工。今天4宗輸入個案有1宗來自尼泊爾和3宗來自巴基斯坦，另外有30多宗初步確診。 將軍澳藍田隧道群組進一步擴大，再有11人確診。瑪嘉烈醫院一名病人服務助理初步確診，屯門醫院繼一名放射師初步確診，再有一名清潔支援員工初步確診。

今早10時許，豐澤樓地下有約30人輪候於流動採樣車檢測。（陳家怡攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今天新增24宗與早前個案相關，有18宗是在檢疫中心確診。有11人與將軍澳藍田隧道有關，其中有2名員工和9名密切接觸者，11人都在檢疫中心確診。連同早前個案，將軍澳藍田隧道共有15名員工和12名密切接觸者確診，累計27人染疫。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，瑪嘉烈醫院在本月5日開設流動檢測站，至昨晚有近1,200人檢測，連同醫院檢測，有超過1,500人檢測。職業治療部的一名病人服務助理經檢測初步確診，其因為咳嗽和喉嚨痛於昨天（6日）去職員診所求醫。

該病人服務助理主要協助職業治療師治療，以及縫製壓力衣，工作時不用進行高風險醫療程序，亦有配戴合適的個人防護裝備。該病人服務助理曾與3名同事食飯，他們被列為密切接觸者，須要檢疫。該名助理有家人早前不適，剛剛同樣初步確診。

庾慧玲指，瑪嘉烈醫院早前有群組感染的內科及日間病房暫時沒有新增個案，需要強制檢測的243名職員有逾200人已經檢測，其餘亦將會檢測。她續指，瑪嘉烈醫院有6個環境樣本呈陽性，病毒量高於30，估計同事接觸環境時留下病毒。

瑪嘉烈醫院早前有感染的日間病房暫時沒有新增個案。（資料圖片／梁鵬威攝）

屯門醫院繼昨天一名放射師初步確診，再有一名負責清潔支援的員工被列為密切接觸者，其於清潔時沒有配戴面罩，工作包括清潔同事使用的洗手間。

被問到本地個案是否回落至單位數甚至零，政府才會放寬社交距離措施，食物及衞生局副局長徐德義表示，在每個疫情的段落，政府要視乎每一個「浪」的特性，需要參考以前波幅，以及早前放寬收緊措施的頻率和範圍，作為借鏡。他指，今次第四波疫情與第三波相比，個案數字維持在高位很久，回落速度緩慢，需要小心決定相關措施，他理解營運者對措施持續長時間感到困難，強調當局「要小心放寬太快會唔會引起疫情反彈」。

徐德義表示，個案追蹤是重要手段，有助加快偵測個案。（余俊亮攝）

至於彩雲（二）邨豐澤樓今天起再強制檢測，徐德義指，有超過95%居民進行第一次檢測，參與率頗高，專家認為可能有患者在首次檢測時屬病發初期，所以不能找出患者，其後病毒量增加，污水樣本呈陽性，故再次檢測希望找出患者。他表示，大廈污水樣本應該對病毒呈陰性，團隊認為若污水樣本連續2天，或者3天內有2天呈陽性都值得跟進，指大廈已完成強制檢測，值得再做一次。