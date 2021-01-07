尼泊爾RA409航班上月22日抵港　8人先後確診未禁飛　何栢良促加辣

本港新冠肺炎疫情未止，雖然近日入境人次已大幅下跌，仍有不少輸入個案出現。翻查資料，於12月22日抵港的尼泊爾航空RA409航班，累計已有8人確診，當中7人在檢疫期間才確診，該航班目前仍可繼續載乘客來港。根據衞生署現行機制，當一班抵港客機上有5名或以上的乘客，經衞生署臨時樣本採集中心所採集的樣本而確診，該航班會被禁飛14天。 港大感染及傳染病中心總監何栢良批評，政府外防輸入的措施過於寬鬆，應盡快「加辣」。他認為政府可將禁飛準則改為「5名乘客入境後確診」，即連同在檢疫期間或之後才確診的乘客一併計算。

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7乘客第二次檢測才驗出確診

翻查衞生署資料，於12月22日從加德滿都抵港的尼泊爾航空RA409航班，累計已有8人確診，當中1人在12月24日確診，其餘7人均於1月4日才確診，即在隔離期間接受第二次檢測時樣本呈陽性。衞生署表示，這情況並不符合14天禁飛準則，相關航班仍可繼續載乘客來港。

根據現行機制，當一班抵港客機上有5名或以上的乘客，經衞生署臨時樣本採集中心所採集的樣本而確診；或連續兩班相同航空公司從同一地點抵港的民航客機上有3名或以上的乘客經衞生署臨時樣本採集中心所採集的樣本而確診；或一班抵港民航客機上有一名或以上的乘客經衞生署臨時樣本採集中心所採集的樣本而確診。以及有1名或以上的乘客未能符合規例指明的條件，政府將引用法例第599H章，禁止該航空公司從同一地點抵港的客機到香港14天。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

（香港01製圖）

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，政府外防輸入的措施過於寬鬆，應盡快「加辣」措施減少病毒進入香港，「依家每日得幾百人入境，當你每班機100人，最後有5個人確診都已經佔咗5%，比例係好高。」他認為政府可參考內地做法，將「經衞生署臨時樣本採集中心所採集的樣本而確診」的禁飛準則，改為「入境後確診」，即一併計算在檢疫期間或之後才確診的乘客。

何栢良指出，這次RA409航班沒被禁飛並非首次發生，10月印航有兩個航班出現類似情況也被「放生」，認為措施仍然不夠嚴謹。他又稱，本港過去一年累計1,953名患者在確診前14天有外遊紀錄；而內地河北省的人口約為香港人口的10倍，整年卻只有36宗輸入個案，可見措施嚴謹重要性。

而呼吸系統專科醫生梁子超則說，情況並非反映尼泊爾的檢測有問題，而是當地疫情嚴峻，若一併禁飛，擔心會導致當地旅客會選擇其他方法轉機來港。他建議政府向確診個案多的高風險地區發出旅遊警示，呼籲市民不要前往。