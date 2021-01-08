公屋單位建築成本平均61萬元按年跌7.5%　居屋成本增逾一成

房委會財務小組委員會今日（8日）審議本年度財政預算案及未來4年財政情況。根據房委會最新的財政預測，該會財政儲備料至2025年3月底有499億元。委員會主席陳家樂形容房委會財務穩健。 當中在建築成本預算方面，房委會預計5年度總開支為1,157億元。房委會指，目前每個公屋單位的建築成本為61萬元，較前一年度減少約5萬元；至於居屋建築成本為90萬元，較前一年度增加9萬元。由於長策10年公營房屋供應目標為31.6萬伙，房委會料於第二個5年期建築成本會大幅上升。

房委會財務小組委員會主席陳家樂稱房委會財政穩健。（張嘉敏攝）

房委會預計於2021/22年度至2024/25年度的5年總建築開支為1,157億元，與去年預測一樣。而20/21年度建築開支為197億元，較去年預測的220億元少，房委會稱，由於建屋量有變，加上因應回標價下跌5%，令建築開支成本下降。

房委會預計，21/22年度建築開支為221億元，而於23/24年度的開支最高，為255億元。

居屋每伙成本增9萬元

房委會稱，興建一個公屋單位建築成本為61萬元，而居屋則為90萬元。根據去年數字，公屋單位成本少約5萬元，而居屋則每伙增9萬元。房委會解釋，相關單位建築成本為平均價格，每個地盤項目成本有所不同。

房委會於20/21年度有5,500個資助房屋單位入賬，包括將軍澳雍明苑及東涌裕泰苑。雍明苑售價介乎183萬元至455萬元，以居屋平均成本90萬元計算，即最少可賺逾90萬元。

「居屋2020」將出售4個新建居屋發展項目，圖為鑽石山啟翔苑。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

只計及未來5年的10萬伙建屋計劃

去年底公布的長遠房屋策略指出，政府已覓足夠土地於未來10年供應31.6萬伙單位。房委會指，最新一份預算只計及2020/21至2024/25年度，完成約10萬伙單位的建屋計劃。而之後5個年度，需應付餘下約20萬伙單位，預計第二個5年期的公營房屋建築開支會大幅上升。

房委會預料建築開支會逐年增加，當被問及建築成本開支，於下個5年期會否出現雙倍增幅，房委會財務小組委員會主席陳家樂說，要視乎多項因素，現時未能有確實預測，不過他形容房委會財政穩健，暫不需要動用房屋儲備金。