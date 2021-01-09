確診食肆｜增7餐廳　32歲確診女曾到深水埗添好運、又一城Lady M

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心公布1月8日新增45宗確診個案。衞生防護中心晚上又公布確診者最新行蹤名單，新增7間餐廳有患者足迹。當中位於九龍城又一城的「Lady M」繼上月21日有確診者到訪過，周五（8日）再上榜，有確診者在1月5日或之前曾到訪過；而同一名確診者亦到過獲米芝蓮一星的深水埗「添好運點心專門店」。 另外，油麻地彌敦酒店的「稻香」同樣繼上月有確診者到訪過後，周五亦再次上榜。其餘上榜餐廳包括太子始創中心「潮‧悅」等。

近期兩名患者曾光顧Lady M

據衞生及防護中心在1月8日晚上公布確診者最新14日內行蹤名單，有7間餐廳新上榜。當中包括九龍塘又一城的「Lady M」，曾到訪的確診者為32歲女子（#9137），她於1月5日發病，是周五公布的42名本地患者之一，屬感染源頭不明患者，居於深水埗華寶樓，該大廈於上周六（2日）被納入須強制檢測大廈。

她於1月3日到訪深水埗嘉匯大廈的「添好運點心專門店」，到1月5日發病同日，才到訪「Lady M」。

值得一提的是，又一城的「Lady M」在上月20日的行蹤名單中已曾上榜，當時一名居於黃大仙竹園南邨華園樓的22歲女患者（#8063），曾於12月11日或之前到訪過。

▼1月8日報告確診者住宅大廈名單及行蹤▼

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▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

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六旬女患者報告曾到彌敦酒店「稻香」

相隔一個月再次上榜的亦有油麻地彌敦酒店「稻香」。最新曾到訪過的確診者則為63歲女子（#9118），也是周五公布的42名本地患者之一。她於1月2日發病，居於深水埗嘉福中心，為源頭不明個案。她報告於1月6日到過彌敦酒店「稻香」，亦曾於1月4日到過太子始創中心的「潮‧悅」，令該餐廳周五亦上榜。

彌敦酒店「稻香」曾於去年12月4日或之前有確診者到訪過，為一名65歲男子（#7069），居於深水埗澤安邨華澤樓。

▼12月31日至1月2日公告須強制檢測大廈▼

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其餘上榜的餐廳包括，深水埗桂祥大廈的「大家樂」，曾到訪的確診者為57歲女子（#9096），居於深水埗福華街103-107號華安大廈，與本地個案有流行病學關連。她於1月4日到訪過該「大家樂」，並於1月5日發病。

青衣長發廣場的「意樂餐廳」亦上榜，一名53歲女子於1月1日或之前曾到訪過。該名女患者居於牛池灣彩雲邨瓊宮樓，她於去年12月20日發病，即有機會在發病後到訪該餐廳。