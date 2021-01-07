周梓樂死因｜裁判官指證據顯示周不似被推落樓　提醍不應預設立場

科大生周梓樂前年11月4日在警民衝突中，被發現倒臥尚德停車場平台，4日後不治。事隔一年，死因庭展開研訊，日前傳畢48名證人及檢視142件證物，裁判官高偉雄今（7日）總結證供時，提醒陪審團不要受傳媒報導影響，亦不要有預設立場，並稱證據顯示梓樂不似被人從後推落樓。裁判官下午完成證供總結，但尚未給予裁決選項，料明早作出引導後陪審團將退庭商議。

死者周梓樂（終年22歲）2019年11月4日凌晨1時許，被發現倒臥尚德停車場A場二樓低層平台，延至同月8日不治。除了家屬外，警務處處長以及消防處處長在研訊中途亦被列為有利害關係人士。

周梓樂父親周德明。（張浩維攝）

裁判官提醒陪審團 只需根據證據找出死因 不要受傳媒報導影響

今早甫開庭，法庭應陪審員要求播放錄影，以讓他們再了解案發環境。

其後裁判官總結證供時，提醒陪審團只需根據研訊證據找出死因，不要受傳媒報導影響。他又指，對示威者及警方有意見屬正常，但陪審團不應因此而有預設立場，假定某些人的做法是對是錯，或懷有目的。

早前救護員作供指，救護車駛至廣盈閣的消防閘口時，遭違例停泊的車輛堵住，遂決定下車，步行百多米入停車場。

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早前研訊中有新發現 需押後了解

警方代表前日結案陳詞時，直指若救援有誤，相關的管理公司是「罪魁禍首」、「難辭其咎」。昇捷管理服務有限公司為該屋苑提供物業管理服務，其中包括廣盈閣。其母公司昇捷控股有限公司昨日發聲明，澄清廣盈閣旁消防閘外的緊急事故行車路，並不屬於昇捷的管理範圍。而裁判官今亦強調，不知該處到底是公家道路還是私家道路，不清楚由誰負責管理。

裁判官又指，三樓的石壆高1.2米，按照梓樂的身高，他應該不易被人推出石壆。而且，若梓樂真的遭人從後推下去，應該會以「倒竪蔥」的姿態跌下，卻沒出現如此傷勢。他再引述骨科醫生江金富的證詞，稱梓樂跌下時大概只得0.23秒作出反應，陪審團可思考0.23秒可作什麼反應。

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裁判官指家屬一方在結案陳詞 提出「唔係好合適嘅指控」

另外，代表梓樂父母的大狀結案陳詞時，曾指專家證人是受警方指示，就證據作測試分析、提供意見，如陪審團覺得證據源頭有問題，可選擇不相信相關意見。

裁判官今就此向陪審團重申，由警方指示專家證人作出分析，乃一貫做法。他又指法庭不會特意篩選專家，但為了公帑得以適當運用，聘請時會考慮專家的收費。各方代表如有需要，也可要求傳召其專家上庭作供。陪審團可自行審視專家以何證據基礎提出意見，再決定是否接納其分析。他表示，如果要批評專家的專業性及持平性，應在庭上向證人說出來；他無意批評家屬大狀，但認為對方留在結案陳詞提出了「唔係好合適嘅指控」。

是次研訊在去年11月16日展開，原定需時5星期，即預計於翌月18日完結。惟研訊中期有新發現，各方需再作了解，故研訊曾押後一周，最終延至3日前才傳畢所有證人。裁判官高偉雄原本在去年年尾，需審理東華三院李東海小學林麗棠老師在校內墮斃的死因研訊，但因是次研訊未能如期結束，林老師的案件現由其他裁判官處理。

案件編號：CCDI-932/2019(DK)