華懋蔡宏興：明日大嶼需研究　單位不夠就填海是未夠深思熟慮

明日大嶼項目早前已獲5.5億元研究撥款，代表該填海造地的工程有機會啟動。華懋集團執行董事兼集團行政總裁蔡宏興今日（10日）在商台節目《政好星期天》中表示，目前無足夠資料判斷是否支持明日大嶼，認為需要研究，但政策方向上不同意香港無地，強調假如只是覺得單位不夠就要填海，出發點未夠深思熟慮。

「明日大嶼」去年底於立法會財委會通過前期研究撥款，並擬採用公私營合作發展。（資料圖片）

香港仍有農地棕地等可改變用途



蔡宏興表示，香港仍有農地棕地等等，可以改變用途，政策上丁屋、地積比等亦可調整，目前使用棕地較多討論，雖然要面對業權、非法經營等問題，但認為應該解決，強調假如只是覺得單位不夠就要填海，出發點未夠深思熟慮。

政府賣地「價高者得」推高住屋成本 不應賺到盡

蔡宏興並批評納米樓，認為需思考政府一直以來的不干預主義是否仍適合。他說指目前本港建築條例較為保守，有諸多局限，認為政府在合約上可加入不同條款，多些靈活性，指定條約時也可以讓建築師參與套路，讓香港更宜居。另外，他質疑政府賣地「價高者得」的政策，推高住屋成本，指不應該賺到盡，香港之前發生的事都反映社會很焦慮，覺得可以透過建築改善問題。

華懋集團執行董事兼集團行政總裁蔡宏興。（商台節目截圖）

蔡宏興形容，華懋並非「賺到最後一毫子」，強調定價有視乎市場負擔能力，盡量給予更多設施配套，舉例指華懋在安達臣道的社區共融項目，4幢大廈其中1幢會採取特別設計，包括走廊及升降機較寬敞、移除對長者較高風險的高身浴缸，及於牆身中間而非地下設置插頭，方便老人家使用。