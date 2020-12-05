明日大嶼｜林超英批硬推人工島：令香港成為全中國保育最落後地方

立法會財委會昨日（4日）通過5.5億元明日大嶼前期研究撥款，前天文台台長林超英於Facebook撰文，對撥款獲通過表示失望，批評是工程沒有科學的「需求」研究，土地供應專責小組假設未來香港人口達920萬，但統計署最新推算香港人口將於2039年達到高峰，亦只有810萬，與小組的假設相差超過100萬及多於人工島人口容量，認為人工島根本沒有需要，甚至「連立項的資格都沒有」。 他質疑，興建人工島會令香港變成全中國最落後的地方，並損害國際聲譽，稱想不通為何硬要興建。

質疑違反保護生物多樣性公約 令港蒙羞

林超英於文中指出，「可行性研究」是以往所有重大工程必有的標準程序，惟今次不知為何省略，批評當局偏離正常程序、倉卒行事，並憂慮會因考慮欠缺周詳而「走冤枉路」和「花冤枉錢」，最終出事要由市民承擔後果。

他又指，最令人洩氣的是大規模填海造人工島，將會令香港成為全中國在自然保育方面最落後的地方，同時違反《生物多樣性公約》對保護生物多樣性的要求，令香港蒙羞，也令作為《公約》締約國的中國蒙羞。

林超英批評政府硬推人工島。（資料圖片 / 李澤彤攝）

中國於2018年起已經全國嚴禁圍填海，以保護沿海濕地和天然海岸線，林超英批評香港硬要建人工島，只顧填海造地賣地的金錢利益計算，「機關算盡走法律罅，鑽『一國兩制』的空子」，並對國家及全球重視生態的指導思想視而不見，疏忽香港作為先進經濟體在保護生物多樣性方面的全球責任。