明日大嶼｜黃偉綸料2034年有房屋建成　可透過不同融資方式發展

特首林鄭月娥年初公佈的十大民生措施中，包括向輪候公屋超過3年、沒有領取綜援等合資格住戶發放現金津貼。運輸及房屋局局長陳帆今早（5日）出席電台節目時表示，最大挑戰是研究如何快速推展，將會參考房委會的輪候公屋資料庫，邀請輪候超過3年的人士申請，申請人只須要聲明合符收入及資產要求。陳帆指，政府採取信任態度，不會要求申請人提供文件，但會作抽查。 另外，立法會昨日通過5.5億元的明日大嶼前期研究撥款，一同出席節目的發展局局長黃偉綸被記者問到，是否因為沒有民主派阻力才會快速通過，黃偉綸稱昨日用了8小時討論，已經是非常長的時間，部分議員的問題亦很尖銳，政府一直就質詢努力解說，認為與以往分別不大。

陳帆接受港台節目《星期六問責》訪問，提到租金津貼會試行3年，預計涉款80多億元。他表示，曾探訪很多劏房家庭，發現租金大多佔他們支出的一半，故選擇以綜援租津最高金額的一半作為津貼標準；由於並非與租金掛勾，因此毋須提供租金證明，可加快處理程序。

有意見擔心租金管制不同時推行業主會加租，陳帆就認為同步推行並非必要，形容「救急如救火」，希望能盡快推出租津，並承諾租管研究小組完成報告後，政府會加快研究。



另外《施政報告》中提出，資助非政府組織租用酒店和賓館單位作過渡性房屋，陳帆相信供應增多可影響劏房價格。他又表示，業界反應正面，希望他們接受作過渡房屋用途的時間不少於2年。政府亦有計劃資助賓館改裝單位，作入住人士長居之用，相信業主提供過渡房屋的意向會更久。

陳帆及黃偉綸一同出席節目，陳帆表示租金津貼最大挑戰是研究如何快速推展。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

明日大嶼料2034可入伙

新一份《施政報告》預計財赤高達3100億元，外界對政府仍強推明日大嶼表示質疑，發展局局長黃偉綸表示理解社會關注，強調現階段是就環保及融資等方面作進一步研究，非明日就開始填海，計劃亦會在不同階段由城規會、環境局、立法會等把關。



被問到是否有信心不超支，黃偉綸稱6000多億元的預算屬粗略估計，當局一直加強成本管控，16年後開展的工程項目未曾追加撥款。

他表示，政府會立即展開3年半的研究，探討交通、財務融資安排，如研究順利及社會支持，會在2025年作分區大綱圖修訂等法定程序，社會將於2025至26年視乎數據作決定。如決定推展，填海工作會在2027年開始，預計2至3年時間會有第一組土地可以建屋，2034年可以入伙。