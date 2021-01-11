林老師死因｜ 時任校長陳詞　指遭「人多蝦人少」　被妖魔化

東華三院李東海小學教圖書館主任林麗棠墮斃研訊案進入最後陳詞階段。時任校長羅婉儀今日（11日）亦親自進行陳詞，她重申事發前只是情急失言，從來無意著林辭職，又聲稱：「唔知佢個抑鬱咁嚴重。」對於校內老師的指控，她重申指控與事實不符，並說自己在庭上寡不敵眾，直言情況不一定是由上壓下，「都可能喺人多蝦人少。」她亦表示自己一直為學校盡心盡力，卻「被妖魔化」及「被污名化」。案件將於本月29日裁決。

死者林麗棠（終年48歲）前年3月6日在該所位於天水圍的學校內墮樓身亡。除家屬外，時任校長羅婉儀、教協及東華三院教育科亦列為有利害關係人士。

時任校長羅婉儀指，自己在庭上寡不敵眾。(資料圖片)

情急失言叫林老師辭職 承認若警覺性更高 應收回說話

羅在陳詞時再次反駁及澄清在庭上對她的指控，她重申在澳門交流團一事中，她雖然在事前數個月獲告知交流團一事，但及後沒有老師再向她報告進展，直至前年2月27日。羅又強調，在當年2月28日與林的會面中，她因擔心師生安全、一時情急下，才失言叫林辭職，但她其實無意要林辭職，又承認若她警覺性更高，應即時收回說話。

羅又澄清，她接任時前任校長未有提及林患抑鬱，而林亦未曾向她呈交任何醫療報告，直至她後來看到林的覆診紙，才得知情況，但她稱：「唔知佢個抑鬱咁嚴重。」如她得知情況，必定會尋求協助。羅亦指，她與林事發前一日的面談期間，林並沒有出現情緒問題。

對於校內老師對她的指控，羅解釋所謂的「責罵」只是工作上的批評或指導，她理解下屬不會喜歡遭上司批評，也會感到不被尊重，她對此致歉，但她強調從沒欺凌以及辱罵老師。至於其庭上表現被批評為「extremist style（極端主義者風格）」，羅稱自己在任時從沒出現此情況，自己一直樂於接納意見，未有一意孤行。

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對林老師離世 仍未釋懷

羅又指，當時校內達60名教師，出庭作供的屬少數，而且大多為林的好友，部分指控亦與匿名投稿相似，重申指控與事實不符，並說自己在庭上寡不敵眾，直言情況不一定是由上壓下，「都可能喺人多蝦人少。」

羅續指，任職期間從未就匿名投訴，而遭口頭或書面警告，可見指控並不嚴重，她亦強調自己在任內正當履行職責。對於持分者問卷評分低，她認為老師或未習慣其管治方法，又或者基於個人原因給予低評分，如晉升問題、壓力等。

羅在結語中再反駁推卸責任的指控，並重申在澳門交流團一事，只是擔心師生安全，她又說：「估唔到每句說話（林老師）都覺得我鬧緊佢。」她又稱，自殺原因或很複雜，她對於林的離世亦感到震驚及難過，至今仍未釋懷，不同認被形容為「狼」或「extremist style（極端主義者風格）」，又表示自己一直為學校盡心盡力，卻突然變成「妖魔」、「被污名化」。

案件編號：CCDI206/2019