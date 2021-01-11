林老師死因｜律師陳辭稱事件告誡人要慎言　舌頭可以是最鋒利武器

東華三院李東海小學教圖書館主任林麗棠墮斃研訊案進入最後陳詞階段。代表東華三院的大狀曾藹琪今日（11日）陳詞時指，東華三院事後已即時作出檢討，並成立獨立調查委員會，她又澄清每個匿名投訴都獲跟進。曾大狀亦指，事件告誡每人都要警醒自己的言行，因為「舌頭可以喺最鋒利嘅武器」。案件將於本月29日裁決。

死者林麗棠（終年48歲）前年3月6日在該所位於天水圍的學校內墮樓身亡。除家屬外，時任校長羅婉儀、教協及東華三院教育科亦列為有利害關係人士。

眾老師會否因與林關係好而誣陷羅

代表教協的大狀譚俊傑陳詞時指，事件只是教育界的冰山一角，質疑眾多老師在宣誓下作供，會否只因與林關係好而誣陷羅？他又指，經過聆訊，是非對錯已清晰可見。譚大狀代表教協對林的家人致以慰問，望他們可以釋懷。

東院事後已成立獨立調查委員會

代表東華三院的大狀曾藹琪則陳詞指，痛失盡心盡力為學生的林老師後，東華三院已即時作出檢討，邀請不同人士成立獨立調查委員會，而她認為每個系統都有進步及優化空間。

證人供述事發經過。(詳看下圖)

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羅聲稱不受投訴影響只是威嚇手段

對於家屬的大狀批評投訴機制，曾大狀解釋，若鼓勵匿名投訴，其實也或會令老師受到不必要的壓力，亦有機會令他們工作時有所顧忌，強調不能「頭痛醫頭，腳痛醫腳」。曾又指，其實每個匿名投訴，東華三院也有作出跟進，羅向老師表示匿名投訴對她沒影響，只是羅其中一個以威嚇老師進行管治的方法。

指羅所提建議空泛及信口開河

曾大狀續指，東華三院曾針對匿名投訴，要求羅解釋及制定行動計劃改善，可惜未能及時發現羅的建議「流於空泛」、信口開河。

曾大狀亦對林的家人致以深切慰問，又指冀事件化成有意義的訊息，每人都要警醒自己的言行，因為「舌頭可以喺最鋒利嘅武器」。

案件編號：CCDI206/2019