瑪嘉烈醫院再多一職業治療師初步確診　11人須檢疫

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，醫院管理局今日（12日）公布，瑪嘉烈醫院職業治療部繼多名病人服務助理確診後，再多一名職業治療師初步確診。該名職業治療師昨日（11日）出現喉嚨不適，同日進行檢測發現陽性；1月8日曾於製作壓力衣多用途房工作過。醫管局決定擴大追蹤範圍，由1月4日至8日在職業治療部多用途室逗留超過2小時會被列為密切接觸者，現時累計11人要檢疫。 另外，屯門醫院一名內科病人於1月6日入院時進行篩查，當時結果呈陰性，惟昨日再安排測試，結果卻發現弱陽性，同時其血液樣本發現抗體，故醫院會安排同房病人檢測，病房會徹底消毒。

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醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日於疫情記者會中公布，瑪嘉烈醫院職業治療部繼有3名病人服務助理確診，再多一名職業治療師初步確診。她表示，上周起一直有監察職業治療部員工身體健康情況及一直定期檢測，該名職業治療師之前亦有做檢測，結果為陰性；昨再檢測就發現初步確診，同日亦有喉嚨不適。

該名職業治療師曾於1月8日在製作壓力衣多用途房工作過，醫院及衞生防護中心決定擴大追蹤範圍，於1月4日至8日在職業治療部多用途室逗留超過2小時，或在房內用膳亦被列為密切接觸者，累計有5名職業治療師需要安排檢疫。連同昨日名上周的6名密切接觸者，現時累計11人要檢疫。

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另外，何婉霞指去年9月起，全面為入院病人進行篩查，希望可找到沒有病徵病人，減低大規模傳播風險。至今已為超過25萬病人進行檢測，找出120宗陽性個案，其中80宗是新發現病人。她又稱，屯門醫院一名內科病人於1月6日進行入院篩查，當時結果陰性，病人亦沒有病徵及發燒。其後因病人須轉院進行醫療程序，昨日再安排測試，結果發現弱陽性，同時醫院在病人的血液樣本中發現新冠病毒抗體。

何婉霞指，醫院會繼續進行緊密接觸追蹤，並安排同房病人檢測及徹底消毒病房，亦會和衛生防護中心進行個案調查及追蹤。