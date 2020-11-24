全港首間！羅氏基金中學設航空實驗室　培育學生航空興趣試做機師

為培育年輕人對物理及數學的興趣，保良局羅氏基金中學成為全港首間設立航空實驗室的中學，予學生透過一比一模擬飛行駕駛艙了解駕駛飛機的實際操作，從以培養學生對航空知識的興趣。 有文科生因此加入航空學會，不但對理科理論改觀，航空業更成為他未來的發展路向。 校長陳榮光期望，實驗室在可以達至可持續發展，緊扣學科上的需要，讓不同班級的學生都能使用實驗室；又希望日後可與大專相關課程合作，包括升學銜接等。

羅氏基金中學首設航空實驗室，培育學生航空興趣。(廖雁雄攝)

在2004年創校的直資男女校保良局羅氏基金中學，除了開辦校本生物科技課程，更設航空學會，新落成的航空實驗室，設有一比一模擬飛行駕駛艙及飛機模型，讓學生了解駕駛飛機的實際操作，一試做機師的感覺，從以培養學生對航空知識的興趣。

何同學（圖左）指，透過新建的實驗室讓他可以進行飛行訓練和實踐知識，更能具體地了解飛機的運作。(廖雁雄攝)

初中起對航空業萌生興趣 劉同學：駕駛艙增真實感

有參與航空學會、正就讀中五的劉同學表示，自中一起對航空業萌生興趣，回想初時加入學會，老師只靠平板電腦引導學生學習不同的航空知識；而自新實驗室落成，他可以親歷做機師的感覺，增加真實感。



除了駕駛模擬器，實驗室亦設飛機模型，他認為透過模型，讓他更容易和清楚地了解機翼操作的物理原理，讓學習不再只是停留在理論上，同時可以透過實驗了解飛機在空中飛行的空氣動力學等。



被問到是否有打算投身相關行業，他就表示現時未有確實打算，自己尚在「探索未來路向」的階段，他覺得透過學會能讓他加深對航空業的認識，為未來發展提供一個新方向。劉同學又透露，自實驗室落成，吸引了更多同學加入學會，現時成員已達20至30人，期望日後學會可以繼續進行不同的交流計劃，吸引更多同學參與。

除了駕駛模擬器，實驗室亦設飛機模型，讓同學更容易了解機翼操作的物理原理。（廖雁雄攝）

文科生加入航空學會對理科知識改觀 航空業成未來發展路向

學會除了吸引校內修讀理科的同學參加，同樣吸引了修讀文科何同學加入。他笑言，在加入學會前對理科的理論一竅不通，甚至有些恐懼，但在老師的邀請下決定加入學會，亦令他對理科知識「改觀」。



何同學指，學會令他發現理科知識原來不只停留在理論層面，透過新建的實驗室讓他可以進行飛行訓練和實踐知識，更能具體地了解飛機的運作，例如可以透過模擬器設定不同的天氣和跑道，培養自己作為機師的嚴謹性和責任感。他又直言，加入學會讓他由以往對理科感到抗拒，到現在變得有濃厚的興趣，相信航空業有機會成為他未來的發展路向。

校長陳榮光希望日後可與大專相關課程合作，包括升學銜接等。(廖雁雄攝)

校長冀實驗室緊扣學科所需 為同學提供發展路向

校長陳榮光表示，學校在2013年起籌備興建新翼大樓，當時校方向同學收集意見，了解學生期望在新翼設那一類型的設備，在一班對模擬飛行有濃厚興趣的學生和老師提議下，最終決定設立航空實驗室。新大樓於2018年落成，他透露，當中的模擬飛行儀器更花費近60萬元。

他期望，實驗室可達至可持續發展，以及緊扣學科所需，讓不同班級的學生都能使用實驗室，除了學習理科知識，亦期望學生可以透過模擬機師之間的溝通練習英文會話等。在學生升學和就業方向方面，陳校長希望日後可與大專相關課程合作，包括升學銜接等。此外，學校亦將於下學期推行資優興趣發展班，期望日後可以邀請不同的導師為學生講解相關航空知識。

面對航空業受挫 校長：不同行業有興衰 教育為學生做好準備

新冠肺炎疫情下，航空業受挫，不少航空公司大幅裁員及減薪，陳校長就認為，學校是期望透過不同的設備，讓同學有探索的機會，為他們未來的路向提供不同的方向及培育多方面的興趣，擴闊眼光。他又相信，不同行業都有興衰，教育是為學生未來做好準備，期望透過課程和活動涵蓋不同方面的知識，增加學生對學習的興趣。

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