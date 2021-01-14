政府研要求商場提早關門　徐德義：按疫情決定　會平衡各方

食物及衞生局副局長徐德義今天（14日）在疫情記者會上表示，近日確診個案數字徘徊在幾十宗，仍然未見有持續、大幅或快速的下降跡象，呼籲市民要做好個人防護措施和注重社交距離。 對於當局擬要求商場提早關門，他表示政府會按疫情的走勢決定收緊和放寬措施，明白市民年近歲晚會外出購物和活動，商場應該有措施減少人群聚集，降低感染風險。

徐德義表示，明白市民年近歲晚會外出購物和活動，商場應該有措施減少人群聚集，降低感染風險。（羅君豪攝）

呼籲較少人流時段參與活動

食衞局局長陳肇始早前提到當局擬提早關閉商場，徐德義表示，政府會按疫情的走勢決定收緊和放寬措施，亦會視乎市民的接受程度及對經濟影響，做法會平衡各方。他指，明白市民年近歲晚會外出購物和活動，但指任何人多、空氣不流通的活動，都會增加交叉感染機會。

他表示，不同地方有促銷活動，建議主辦機構留意場地空氣流通，妥善分隔人群以減少聚集，甚至轉為網上進行，商場應該有措施減少人群聚集，降低感染風險。他呼籲市民在較少人流的時段參與和縮短逗留時間，如果社會有鬆懈，隨時有疫情反彈的風險。

被問到會否購買國藥疫苗，徐德義指，政府已宣布向三間公司進行預先採購工序和前期工夫，準備到港疫苗前，專家會同時留意各地疫苗和文獻，了解其效率和安全性，檢視有否在其他地方被採納。他認為，這非最急務要處理的問題，當局會留意的疫苗供應和在本港應用的情況。

至於當局接受科興疫苗最低有效率為何，徐德義指，衞生署藥物辦公室一直與科興及BioNTech方面溝通，在不同地方的第三期研究涉及資料眾多，他們提供資料後，專家委員屆時會再給政府建議。

有建議長者不宜接種有效率較低的科興疫苗，他提到政府過去一周與醫護人員及院舍等開會，了解他們意見，目前仍需更多時間討論，要小心安排和部署。