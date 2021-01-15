消委會│黃鳳嫺：消毒酒精及1:99漂白水　足夠保持衛生

消委會測試了15款樣本的消除病毒感染力，試驗中以腺病毒進行試驗來評估各殺菌消毒劑樣本對付新出現病原體的預期功效，當中15款多用途殺菌消毒噴劑樣本。消委會總幹事黃鳳嫺今日（15日）在港台及商台節目中指出，當中12款樣本，表現差過75%消毒酒精或1:99漂白水，認為後者價格相宜外，已足夠保持衛生。

消委會總幹事黃鳳嫺。（資料圖片／黃舒慧攝）

消委會總幹事黃鳳嫺今日（15日）在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，測試以現時流行的多用途消毒噴霧為主，當中有多氯酸成份作為消毒用途，但由於有關化合物成份不穩定，需要於適當環境擺放才能發揮作用，當中部分噴霧放擺放一段時間後，當中的酸鹼度已有變化，失去消毒效能，大部分用家未必能夠掌握，認為使用漂白水或酒精比較適合。

▼15款多用途殺菌消毒噴劑▼

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黃鳳嫺續說，市民日常只要適當使用1比99漂白水及75%酒精已足夠保持環境及個人衛生。當中值得留意的，是漂白水的效用可維持24小時，最好「新鮮用、即日使用」，加上可能會損害布料，不建議噴灑於衣物上，而外出後，部分外衣若不能即日清洗，她建議可用抹布清理一下。

至於手遊問題，她在港台節目《千禧年代》中則表示不少涉及到課金問題，惟不少遊戲未有列明繳費後抽獎的概率有多少。她指出，國外不少地方已經有指引跟隨，既然香港有這麼多手遊玩家，也應該規管。