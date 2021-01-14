消委會氣體熱水爐20款評測｜消委會熱水爐安全+熱效率+熱水輸出測試｜今年冬季，絕對嚴寒。寒冬在家，最好就是沖個熱水澡或熱水浴。消委會聯同機電工程署（機電署）測試16個品牌、20款住宅式（家用）氣體熱水爐樣本，包括11款煤氣爐和9款石油氣爐。高分機款樣本間售價差異很大，在相同燃氣類別及聲稱熱水流量的樣本中，最高（$9,110）和最低售價（$4,380）相差超過1倍！

消委會氣體熱水爐 測試機款及標準

是次測試16個品牌、共20款家用氣體熱水爐，全部附有機電署的「GU」安全標誌，當中11款為煤氣爐，聲稱熱水流量（以温升25°C計）介乎每分鐘10至16.8升；另外9款為石油氣爐，聲稱熱水流量（亦係以温升25°C計）介乎每分鐘10至13升。以下為測試中11款表現突出的高評分機款，獲消委會《選擇指南》點名：

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是次測試結果有好多驚人發現。好像即使屬同一燃氣類別的熱水爐，能源放率也可以各有高低。以煤氣熱水爐為例，量得的熱效率介乎84.8%至93.2%。

另外就是經濟爐款表現，也可以及得上近萬貴爐，13款樣本的總評同獲4.5星的高分，有平有費。相同燃氣類別及聲稱熱水流量組別的爐款中，有不過４,000出頭的樣本，測試分數媲美9,000多元的樣本。其實你邊款「刀仔鋸大樹」都呼之欲出，即睇分析：

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資料來源：消委會、網上《選擇》月刊（531期｜2021年1月14日）