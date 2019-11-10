【獅子山上‧專訪】黎志偉半癱身軀實踐港人精神　「一定要堅持」

港產勵志電影《獅子山上》改編自「包山王」黎志偉的真人真事，由他本人跟曾麗芬聯合監製，林德信、衛詩雅、朱鑑然、袁澧林和杜麗莎等人主演，為香港「亞洲電影節」開幕電影，將於11月14日上映，電影講述攀石精英慘遭車禍半身不遂，受盡白眼後仍努力要靠自己一雙手爬上獅子山獅頭上的勵志故事。 攝影：梁碧玲

《獅子山上》改編自「包山王」黎志偉的真人真事，而林德信則會扮演他。（梁碧玲 攝）

今次《香港01》請來了林德信親自訪問黎志偉，由於戲中林德信正正是飾演黎志偉的角色「紀大偉」，兩人有很多交流。而當講到獅子山時，都會提起「獅子山精神」，一種8、90年代的人時時都會提在口邊的東西，究竟對黎志偉來說獅子山又是甚麼呢？

他自言獅子山精神是團結、奮鬥、努力和永不放棄。「因為交通意外，接下來的日子自己都要坐輪椅，別說要爬上獅子山，怎樣出現在獅子山頭都是非常艱難的事，變相找了不少朋友幫忙。」過程中，朋友們既要背又要抬，才能將他搬到獅子山上面，然後就從獅子山頭游繩而下到懸崖底，從這裡開始靠自己一雙手，慢慢從懸崖底爬到上獅子山頭。

《獅子山上》改編自「包山王」黎志偉的真人真事，而林德信則會扮演他。（《獅子山上》劇照）

我都感恩自己遇到好人多過衰人

電影中，當紀大偉半身不遂後要靠輪椅代步，而他的外母時常都會對他冷嘲熱諷，直言他輪椅的轆會弄花家中地板等等……當問到當事人在生活中聽過最心酸的說話時，有句話一直以來都令他耿耿於懷：「當時駕私家車準備泊傷殘人士專用錶位，突然發現有個人對我好好，幫我霸住錶位又截停其他車，但後來發現這些人專替人入錶賺酬勞，雖然我解釋傷殘人士泊車有張登記證，可以合法地不用入錶，那人即時反臉說『哎呀！打算搵餐飯食，賺錢買支可樂飲，遇着個跛嘅！』真是比較深刻 以及好難受，一來不可辯稱自己不是跛，二來又的確需要這個錶位，不過我都感恩自己遇到好人多過衰人。」

《獅子山上》改編自「包山王」黎志偉的真人真事，而林德信則會扮演他。（梁碧玲 攝）

嗎啡令他出現幻覺

戲中除了講述紀大偉遇上車禍後的大小事外，其實還有很多他的心魔，其他人物在他的眼中都變成了動物，問及這是不是他本人的真實經歷時，他表示這些畫面都是真的，剛剛做完手術醒來，身上仍駁住心跳機和嗎啡機等等，在病房見到好大個頭，分不清是人還是動物，個頭更放大到40、50吋，又會挨到好近說話，而你是聽不清楚他在說甚麼，直到想要清醒地想想往後的路應該怎樣行下去，便下定決心拔走嗎啡機，加上當時囝囝快要出世，如果仍坐在床上便不能坐上輪椅去產房跟太太見囝囝的第一面，也算是做爸爸的最大動力。

紀大偉從來都沒有放棄爬上獅子山。（劇照）