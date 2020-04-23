獅子山上｜私家車兩撞致下半身癱瘓　「包山王」黎志偉獲賠1632萬

港產勵志電影《獅子山上》改編自「包山王」黎志偉的真人真事，由他本人跟曾麗芬聯合監製，林德信、衛詩雅、朱鑑然、袁澧林和杜麗莎等人主演。 黎志偉曾是亞洲攀岩界排列首位，以及世界排名第八的香港精英攀岩選手，於2008年創下在長洲太平清醮搶包山中，僅以十秒極短時間登頂，拎走「包山王」之稱！

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整套戲都是來自黎志偉的真實經歷。（梁碧玲 攝）

3年後，黎志偉在一次回家途中在屯門公路慘遭車禍，導致終身下半身癱瘓，需依靠輪椅出入，更因此而受盡白眼，曾被嘲諷是個「跛佬」。早前他入稟高等法院向涉案人士索取過千萬元賠償。

案發當日黎志偉正在駕駛電單車，疑先後被兩架私家車撞倒，他指出當時自己正沿屯門公路向西行，突然被後方私家車撞倒兼拋出車外，跌在馬路後再被私家車撞倒。

法官裁定黎志偉可獲賠償1,632萬元。（資料圖片）

案件兩名被告為唐洪國與徐紹輝，前者承認自己有撞倒黎志偉，但就因為黎志偉突然切線才會釀成慘案，而後者則否認撞倒黎志偉。今日（23日）法官裁定黎志偉可獲得1,632萬元賠償金，而金額則由兩名被告唐洪國和徐紹輝一同承擔。