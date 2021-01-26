疫下走塑｜推外賣走盒優惠反應一般　黃傑龍嘆難鼓舞　籲先走餐具

撰文： 勞敏儀 黃金棋 最後更新日期： 2021-01-26 08:00

疫情下外賣大增，分飯、分湯、附餐具，即棄餐具命運終結在垃圾桶，產生大量廢塑膠。有食肆曾嘗試「變陣」出撃，推出自攜餐盒買外賣優惠，讓客人自行把堂食餐點入盒，減交叉感染風險，期望減少耗用即棄外賣盒。不過成效就不似預期，響應的客人僅佔大約一成。 新上任環境運動委員會主席、叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍估計，即棄餐具用量較疫情前至少大增數倍，在抗疫新常態下，要堅持環保之道，即棄用品要「應使則使」，食肆亦要盡量避免主動提供即棄餐具、鼓勵顧客自備餐盒。 【抗疫一周年系列報道之七】

「疫下走塑」系列：疫下走塑｜發泡膠廢物大增 回收量升逾60% 機構冀政府推廣回收疫下走塑｜OL為同事帶飯慳百件膠 素食者：疫情是對環保的試煉

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港府多次收緊防疫措施，想要到餐廳堂食也突然變成難事。黃傑龍說，當局禁止晚市堂食後，外賣生意雖一度大增，不過食肆整體生意仍然大跌7成，主要受遊客生意減少影響，亦估計與市民多了回家用膳有關。在經濟低迷下，他估計去年包括廚餘的商業廢物或許大減，有機會令整體廢物量下降。

食肆求存用外賣優惠招徠，不過外賣伴隨的即棄餐具用量也倍增。當新冠肺炎疫情在多區擴散，黃傑龍承認，防疫始終是首位，做外賣生意難避免提供外賣盒，只能呼籲做到「應使則使」，避免出現「膠災」，「有時一份外賣畀5、6個盒，每樣嘢都要分開擺，係咪真係有需要？」

他考慮多方意見後，旗下食肆決定提供額外折扣，鼓勵客人自攜餐盒買外賣。職員會如常用堂食用具送上枱面，客人可慢慢將食物放入自己帶來的餐盒，避免把病毒帶入廚房，但響應的市民只佔一成，「唔係一個值得鼓舞數字，但係一個好開始，始終要付出努力先做到」。

黃傑龍估計，即棄餐具用量比疫情前大增數倍，疫下環保之道只能是「應洗則洗」。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

外賣增 拒用發泡膠盒

在外賣餐盒選擇上，從環保程度最低的發泡膠盒，其次到可重用膠盒，然後再到紙盒或聲稱可降解的餐盒。黃傑龍說，越環保的餐盒，價錢就越貴，但他有一點堅持，就是不用發泡膠盒，也要求供應商不要用發泡膠載貨。他形容發泡膠是最差的盛載工具，一來不環保，二來會掉膠粒，衍生食安問題。

在抗疫後期，選擇用環保餐盒的食肆增加，廠商產量隨之增加，才令價格差異稍稍拉近，終於令更多食肆「揀得落手」。他說，外賣提供可降解環保物料底盤，價錢仍較普通膠盒貴一倍，「唔用當然係最好，但禁堂食下，無可避免要多做外賣，（外賣盒）係壞之中揀個比較好」。

黃傑龍背囊中常備私伙餐具，建議市民即使疫情期間難避免要買外賣，也可向餐廳主動提出「唔要餐具唔該」。（黃傑龍fb）

籲主動「走餐具」

至於疫下如何走塑，黃傑龍建議餐廳切勿主動提供即棄餐具，認為疫情下不少市民買外賣回辦公室用膳，在工作地方擺放一套餐具並非難事，又認為「走餐具」人人可做到，自己背囊中亦常備私伙餐具。

黃傑龍新上任環境運動委員會主席一職，接替將赴新加坡任教的中大前校長沈祖堯。他透露，已約見餐飲業探討減少餐盒的可行性，但目前普遍認為盡快開放全日堂食才是最佳「減塑」方法。他又建議，除非經常出入高風險地方，否則可用重用口罩取代單次使用的口罩；消費者亦可選購家庭裝防疫用品，再倒入可重用的小瓶使用，「環保其實離我哋好近，稍行多一步，甚至可以慳錢」。