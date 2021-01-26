疫下走塑｜OL為同事帶飯日慳百件膠　素食者：疫情是對環保的試煉

撰文： 黃金棋 勞敏儀 最後更新日期： 2021-01-26 08:00

新冠肺炎疫情纏繞港人一年，港府多次收緊社交距離，由限制每枱人數至全日禁堂食，街上市民手執一袋二袋外賣情景屢見不鮮。在抗疫新常態下，「抗疫」與「環保」生活，是否只能二元對立？ 素食人士澤山就認為「疫情唔係一個藉口，我覺得係一個好好嘅試煉」。作為修練者，他身體力行，因不願購買以即棄餐盒盛載的外賣餐，外出必自備飯盒，更笑言「寧願食少餐」。 環保生活態度有時只需多行一步，有OL因禁堂食令，帶飯時順道為身邊同事準備飯盒。色彩斑繽紛的飯盒背後，是每日放工後，準備至近午夜的心機，高峰時曾一天帶18個，計計數一日已慳上百多件膠。 【抗疫一周年系列報道之七】

「疫下走塑」系列： 疫下走塑｜發泡膠廢物大增 回收量升逾60% 機構冀政府推廣回收 疫下走塑｜推外賣走盒優惠反應一般 黃傑龍嘆不鼓舞 籲先走餐具

▼疫下新常態「走塑」五招▼

政府去年7月底曾實施兩天全日禁堂食，打工仔四處找「私人飯堂」用膳，外賣生意激增。「可唔可以整埋我嗰份？」帶飯上班的Natalie陸續收到同事的「請求」。眼看公司附近只有一間連鎖快餐店及「劣食」茶餐廳，一星期吃足五天實教人難受，她沒想太多便答應「煮多少少」，自己當起話事大廚，由她主廚發辦的精選「抗疫飯盒」正式誕生，由一日1、2個增至後期11、12個，每個象徵式收取30、40元。

飯盒菜式大眾化，一肉配一菜，數月下來累積了不少經驗之談，「西蘭花、瓜類穩陣襟擺；通菜第二日翻叮好難食；飯盒有鬆動可以用西蘭花、番茄仔補位.......」飯盒色彩繽紛增加食慾，亦盡量避免太快重覆菜單，是「主廚」Natalie的一點執著。

▼Natalie製作的「抗疫飯盒」▼

+ 3 + 3 + 3

每晚製作飯盒花3小時 成功慳膠增滿足感

為自己準備飯盒帶飯尚算容易，但一個人要帶夠10多人份量的飯盒，原來甚吃力。有同事起初曾提供玻璃盒，「好重啊！」Natalie笑言，幾經掙扎後，全部改用可重用的膠盒「減輕負擔」，為物盡其用，她亦將膠盒作為裸買時必備容器。

除「負擔重」，Natalie說，另一難題就是耗費心機及時間。烹飪也像極了愛情，為同事獻出大愛的她，每日放工前就要想好翌日菜式，計劃街市採購路線圖，務求15分鐘內買好，回家吃完晚飯後立即準備飯盒，切菜、烹煮、清洗等連串工序，可以休息時已是夜晚11時許。

回想全日禁堂食首日的中午，聽到茶水間姐姐大呻「（垃圾多得）兩個黑色大膠袋都裝唔晒」，不少同事逼著要吃外賣，打開垃圾桶是滿滿的膠盒，Natalie形容大感恐怖，倒不如自己做多少少，「我整10幾個飯盒，佢哋唔會叫外賣，就會慳返好多件膠，有意義就繼續做」。另一得著是同事自備餐具、減少用膠，甚至主動回收，「環保L也可感染身邊人」。

離開舊公司後，「抗疫飯盒」暫時下架。Natalie承認，自己買外賣次數因而增加，但仍堅持外出時帶備餐盒，「要應付『口癢』想篤串魚蛋，或趕時間而未能排隊堂食」之需，她笑言，從慳家考慮「外賣平啲」，又不怕消耗短命膠。

素食者、現為「家庭主夫」的澤山，生活大小細節亦貫徹「走塑」。他認為疫情之中「更加係好好機會去思考如何繼續，我覺得是一個好好的試煉」。在疫情前，社會已討論「走塑」，在疫情爆發時更是「試煉我哋係咪真係有呢個決心、更加堅持到」。

澤山平日都會自備食物盒及布袋外出，抗疫生活「無大嘅衝擊或者影響，照番平日咁」。而個人衞生方面，一般日常生活他選擇使用布口罩；外出時亦會多洗手，避免使用難以回收的消毒濕紙巾。他亦強調，個人衞生問題「都係個人意願」，如果有人覺得好需要用，就按需要去做。

不過想要貫徹環保，有時也會受制客觀環境因素。澤山直言，在無選擇下「有時真係寧願食少餐」，或索性食水果等不需要包裝的食物。澤山坦言，雖未遇過餐廳會拒絕他自備餐盒，但在街市購物時，卻令他險破戒，「有啲舖頭試過堅持畀膠袋，我就攞個盒入咗啲餸菜，再還返個膠袋，佢哋通常都接受」。惟他無奈指，有時始終避無可避製造即棄垃圾，他就會洗乾淨，然後送去回收。

澤山在家中亦體現環保，除設回收角，亦會將廢物「物盡其用」，用過的膠樽及玻璃樽，洗乾淨後，會用作盛載乾貨及調味料等，「日常生活最重要是減少使用塑膠」。他又舉例指，在能選擇下會必選擇較環保產品，如沐浴露要連膠容器出售，他就會改買番梘。