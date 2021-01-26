疫下走塑｜發泡膠廢物大增　回收量升逾60%　機構冀政府推廣回收

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-01-26 08:00

2020年本港經歷新冠肺炎疫情反覆的一年，「限桌令」、禁晚市堂食措施，令不少市民要轉買外賣。近一年的外賣生活，造成大量即棄塑膠餐具廢物。有環團推算，去年本港棄置的膠刀叉等即棄餐具，數量相當於150億件。用過的口罩亦是疫情下大量產生的廢物，據政府推算過去一年全港共棄置14.6億至21.9億個口罩。 有回收發泡膠機構指，去年7月起，每日發泡膠餐盒回收量急增逾60%，達250公斤，形容「爆得好厲害，好多時要OT到（晚上）9點、10點都要硬食去做」。機構希望政府在推行禁堂食措施時，可從官方渠道推廣餐具及餐盒洗乾淨後回收。 有環保團體就直言，疫情下不必要的包裝也大增，「有啲直情包到見唔到本身個樣物件嘅面貌，最常見係生果呢類」。環團認為，市民日常自備餐具更安全，面對疫情亦可過起「走塑」生活。 【抗疫一周年系列報道之七】

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疫情下口罩幾乎已變成市民日常生活的必需品，政府去年曾以勞動人口約400萬作估算，料全港每日耗用400萬至600萬個口罩。由本港疫情去年一月底爆發起計，估計全港過去一年共棄置14.6億至21.9億個口罩，而去年棄置在堆填區的口罩約重3,430至5,145公噸。

另外，環保團體綠惜地球在去年8月，曾向港九新界共48間食肆，進行外賣即棄餐具調查。環團發現在禁堂食令實施後，外賣數量較疫情前平均增加5成至3倍不等。以2018年全港每年棄置100億件即棄膠刀叉（以棄置總重量除以膠刀叉重量計算）作推算，今年抗疫期間，即棄餐具的棄置數量可高達150億件。

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回收機構︰發泡膠量堆疊高至天花板

「迷失的寶藏：發泡膠回收行動」是本港少數回收發泡膠廢物的機構，會將發泡膠分類、打碎及熱溶壓縮，再賣至下游回收公司作拉粒工序。在其工場中，回收所得的發泡膠幾乎霸佔工場大部份空間，更堆疊高至天花板；訪問期間，不停有回收所得的發泡膠送抵工場。

機構項目經理李家銘指，他們曾經因疫情影響，回收量一度大減。李估計，首兩波疫情期間，市民雖經常使用發泡膠餐盒，但由於避免外出，或先將餐盒「儲住喺屋企先」，當時機構回收的發泡膠量，包括餐盒的數目，曾只及疫情爆發前約一半。但到去年7月後，整體發泡膠回收量開始上升，由以往每日回收150公斤，增加約100公斤，達到250公斤水平，升幅近67%。

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自從政府實施晚市禁堂食後，不少「無飯家庭」被迫轉買外賣，李家銘認為「好多家庭都有反省，因為真係每一餐都好多餐盒，唔單止係發泡膠。垃圾量真係浮現喺大家面前，有個嚇一嚇感覺」。李說，機構接到涉回收發泡膠的查詢電話越接越多。至於回收所得的發泡膠餐盒，整體亦算乾淨，「好多市民都好合作，洗乾淨、無食物殘渣」。他說，僅得「一次半次」，發現有市民將整個未食用的飯盒，棄置在回收點中。

即使回收量急升，李家銘相信回收所得的餐盒佔整體比例只是「蚊咁細」，大量餐盒被棄置。他又稱，政府去年6月起安排「綠在區區」等回收站，幫助收集發泡膠廢物，至今有三分二的「綠在區區」等回收點，會將發泡膠送至「迷失的寶藏」處理。惟機構仍希望政府，可在官方渠道推廣，餐具及餐盒要洗乾淨後回收。

任陳可淳認為，疫情下更加需要「走塑」，建議市民自備環保袋及食物盒外出。（盧翊銘攝）

抗疫生活中，環保看似是「不可能的任務」。環保團體綠色和平項目主任陳可淳則認為，疫情中生活更加需要「走塑」。她指，平日因防疫，已有很多為保障衞生及健康，必要的即棄用品，「為咗安全當然無可避免，但同時有好多無謂嘅包裝或者即棄餐具，更加需要我哋努力減少」。

陳可淳說，很多市民因擔憂感染風險，改用即棄餐具，惟餐具由出廠、包裝、運輸再落至市民手中，「有邊個掂過係唔知道，如果冇事先洗過，風險都喺度」。她認為，最安心的做法應是自備餐具，「由頭到尾都係自己洗乾淨，用自己嗰套係最安全，又可以走塑」。

陳續說，除即棄餐具使用量大增，疫情下商品亦普遍多了非必要包裝。她舉例指，不少麵包店將每個麵包改成獨立包袋，超市亦將原本沒有包裝的蔬果，用塑膠裹上，「有啲直情包到見唔到本身物件嘅面貌，最常見係生果呢類」。她認為，「走塑」須靠市民自律，自備環保袋及食物盒外出。另一方面，她建議政府及企業多走一步，提供沒有包裝的版本，供市民選擇，「無謂嘅包裝，首先可以唔好包」，到中期則須淘汰造成較大污染的物料，如發泡膠等。