海洋公園動物死亡動物少近兩成　12隻狐朦BB夭折

海洋公園今天（16日）公布截至今年6月30日止的2019/20財政年度業績報告，年經營虧損淨11.719億元。動物飼養方面，本年度的動物總數為7,478隻，較對上一年度的減少122隻；其中有165隻出生，較對上一年度的326隻大幅減少一半；而動物死亡數字為525隻，較上年減少18%。據知今年因疫情影響，全體職員減少工作日數，集中照顧起居飲食而減少協助新動物繁殖有關。

海洋公園因限聚令下暫停營業，大熊貓亦留在園內抗疫。（資料圖片/李澤彤攝）

員工集中照顧動物起居飲食 出生動物急降一半

根據海洋公園年報，2019/20財政年度於園內出生的動物數字為165隻，較去年度的326隻減少161，足足少了一半。其中去年度有19隻兩棲類動物出生，今年則零出生；而去年有269條魚嬰兒出世，今年則只有118條，大大減少。

據知，今年因疫情影響，全體職員減少工作日數，集中照顧起居飲食而減少協助新動物繁殖有關，而原定有可以結束營運的原因無關。

於園內出生的動物數字為165隻，較去年度的326隻減少161，足足少了一半。（資料圖片/李澤彤攝）

死亡數字方面，今年度的動物為525隻，較上年度641隻略為下降，按年減少了18%。其中，今年第三季才正式登場的狐朦，其中包括11隻出生不到一天和一隻不足兩個月大幼狐朦夭折；引入動物的數字亦為去年度的723隻，減少至今年度的306隻，大部分為早年與世界各地簽定合約引入，由於早前公園的不明朗因素，公園現時已沒有再引入其他動物。

一隻斑海豹去世 26隻雀鳥離世

另外，過去一年，有一隻海洋哺乳類動物去世，其為剛出生的斑海豹；一隻老年的小爪水獺因腎衰竭而被安排接受安樂死；以及一隻紅頸袋鼠和一隻侏狨因疾病去世。

離世的雀鳥共26隻，當中有18隻已屆老年或已超出其品種的平均壽命，或是於觀鳥園搬離大樹灣前點算時才被加入紀錄，或到公園前沒有出生紀錄而年齡不詳的雀鳥。其餘包括一隻靛冠噪、一隻巴布亞企鵝、一隻國王企鵝、一隻斑皇鳩，牠們因各種疾病或未能確定死因而未能存活超過一個月；一隻白額綠鸚哥、兩隻圭亞那小巨嘴鳥因疾病去世，和一隻紅眼鸚哥因創傷去世。

441條魚展示期間死亡

有三隻爬行類動物，包括一隻被拯救的綠鬣蜥因病離世，一條被拯救的地毯蟒因疾病而接受安樂死，和一隻巴西龜未能確定死因。六隻兩棲類動物去世，包括三隻已超出其品種平均壽命的青蛙、兩隻紅眼樹蛙分別因屍體自行分解而未能確定死因和因疾病離世，以及一隻因屍體自行分解而未能確定死因的毒箭蛙。

474條死亡的海水及淡水魚之中，有33條及441條分別在檢疫和展示期間死亡。而於展示期間死亡的魚類中，大部分屬於壽命不超過五年的品種，包括金魚、熱帶淡水魚、梳蘿、蝶魚及刀片魚，牠們的死因分別為年老、疾病、安樂死和不確定死因。