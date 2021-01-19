失業率｜港澳船停運船長放無薪假　收入減3分2　農曆年或停派利市

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-01-19 20:54

新冠疫情反覆不定，多個行業未能正常營運，本港失業率上升至6.6%，就業不足率為3.4%。雖然就業不足率於去年10至12月未有大變幅，但就業不足人數繼續增加約700人。 港澳客運船由去年2月疫情爆發起開始停運，至今近一年仍未能恢復服務。任職副船長的鄧先生駕駛港澳航線高速船已11年，在疫情下，他估計有逾三分二同事已被解僱。他雖能避過裁員，但大半年前起，亦被要求放無薪假，工資減剩三分一，目前只有一萬餘元收入，維持一家三口的生活，只能節衣縮食。年關將至，他坦言，下月農曆新年亦不打算「大搞」，甚至「利市都可以唔派」。

港澳船副船長鄧先生已取無薪假大半年，收入大減3分之2。(余俊亮攝)

鄧先生有一名就讀中學的兒子，太太亦患病，一家三口的生計由他獨力支撐。惟去年起，船公司要求清假，後來開始要求放無薪假，最後有大部分同事更被裁走。即使暫時保住工作，鄧先生收入亦因無薪假安排，由過去每月數萬元，大削至一萬餘元，「人工仲低過10年前」。現時他每月只需回公司五至六天，負責保養管理船隻工作。

鄧先生說，收入大減下，唯一慶幸是剛剛供斷樓債，減輕部分經濟壓力，靠節衣縮食，減少外出消費，尚能過活，「而家審過度過，諗係咪真係有用先會買。」

航運客運業於疫情出入境受限下，同樣大受影響。(余俊亮攝)

裁員陰霾，在始終未能通關下，持續揮之不去。鄧先生仍然擔心會突然被公司解僱，加上現時已有大量船員在外找工作，直言「沙士時都冇咁嚴重」，期望有疫苗後，港澳船可盡快復航，回復原來生活。

鄧續指，港澳船長難以轉行，因其牌照只限於港澳船，不能隨意改為駕駛本地船隻，即使鄧先生有本地船牌，但由於駕駛船隻涉及保險及安全等問題，想做兼職工作亦不太適宜。

下月就是農曆新年，鄧先生坦言，今年是多年來首次不做準備，「利市都可以唔使派」，全因不想為新年有額外花費，形容「未試過咁慘情」。他斥政府花大錢支援航空業，但「政府好似呢個（跨境航運）界別唔記得咗咁」。但行業要自救，也先要港澳恢復通關。

▼1月18日1「廟街疫區」新增7幢疫廈▼