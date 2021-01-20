東瀛遊遣散｜導遊靠3500元底薪打散工過活：遣散仲好起碼有遣散費

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-01-20 12:41

新冠肺炎疫情持續一年，旅遊業接近停擺，東瀛遊昨（19日）宣布遣散120名日本和長線團導遊，涉及2000萬遣散費。有被遣散的導遊表示，同事停薪留職多時，已等待公司的遣散消息很久，形容公司依照去年1月的薪金計算遣散費是「驚喜之一」，惟慨嘆現時難以尋得長工，期望旅遊業復甦後能再重返老本行。 東瀛遊執行董事褟國全則指，遣散員工的決定傷感，但形容是「非常正面、非常手段」的安排，公司特地在農曆新年前公布決定，是希望同事能取得現金過年，而去年1月亦是生意「正常而且偏好」的時期，同事能獲得較多的賠償，並承諾生意復甦後會循序聘回這批有經驗的同事。

被東瀛遊遣散的導遊陳先生直言，「遣散仲好，等咗呢個情況好耐，而家叫有返遣散費」。（資料圖片）

按照勞工處規定計算遣散費屬「驚喜之一」



東瀛遊前導遊陳先生今（20日）早在港台節目《千禧年代》指，昨日回公司開會前，許多同事都「打定輸數、氣氛唔好」，但開會後，卻發現有驚喜，他表示，現時大部分同事均停薪留職，少部分同事可以選擇上班，公司會支付3500元月薪，形容「遣散仲好，等咗呢個情況好耐，而家叫有返遣散費」。

他又指公司按照勞工處規定計算遣散費是「驚喜之一」，慨嘆過去一年平均收入近乎零，惟公司按照去年1月，生意不算太受影響的月份計算遣散費，令員工能獲取正常金額的賠償，若公司再拖幾個月才公布決定，「賠少好多畀我地」。



憂不少公司不聘用旅遊從業員

對於前景，陳先生坦言，許多同事正努力找工作，惟好難找到長工，認為不少公司不會考慮旅遊從業員，「（旅遊業）復甦你就走得，有邊個會請你」，慨嘆現時只能做散工，不需考慮學歷和背景。他仍希望短期內能找到長工，待日後旅遊復甦便重操故業，而公司亦已承諾會優先聘請他們。



農曆年前公布決定是考慮不少員工需資金過年

東瀛遊執行董事褟國全形容遣散的決定傷感，但是「非常正面、非常手段的安排」。他解釋在農曆新年前公布有關決定，是考慮到不少員工需要資金過年，導遊的收入主要來源是帶團的服務費和佣金，擔心員工僅收取底薪無法支撐生計，將於二月首周向受影響同事發放遣散費，讓他們「有錢救急」。

他又指，現時以去年一月計算遣散費，形容該月是「正常而且偏好的一個月」，95%同事均能最得最高薪金，大部分受影響同事年資均逾10年，將有10多萬賠償，部分逾加入公司20多年的員工則有30多萬遣散費。