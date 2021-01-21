警隊《守城》首播　「一哥」鄧炳強夥600警員參演　宣傳定震懾？

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-01-21 23:50

由香港警隊製作、名導演林超賢執導的最新宣傳片《守城》即將面世，今日（21日）晚上於無綫電視率先播出首4分鐘片段。警務處處長鄧炳強以「彩蛋」形式粉墨登場，飾演一名反恐特勤隊「一柴」的高級警員，出場短短一秒，見他穿上藍色軍裝制服，戴上頭盔及穿上避彈衣，手持衝鋒槍到增援，與平時以警務處處長形象示人不同。警方總共出動600名真警員參演，海陸空裝備盡出。

宣傳片講述警隊成功搗破一個恐怖分子團夥，讓市民了解警隊有能力應付恐襲威脅，及吸引更多人加入警隊。被問及是否想作出震懾作用，警察公共關係科總警司郭嘉銓回應說：「如果有人想犯法，見到原來有咁犀利部隊，唔排除帶出震懾作用」。

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警隊《守城》宣傳片，警務處處長鄧炳強粉墨登場，他飾演一名反恐持勤隊旳高級警員，持槍增援。（《守城》截圖）

警務處副處長（行動）蕭澤頤飾演行動總指揮

警隊今日舉行首映會，指宣傳片於去年8月籌備製作宣傳片，片中除了飾演恐怖份子的外籍演員外，警察角色全部都是真正的警務人員飾演，共動用了600多名來自超過15個警隊單位的人員，包括飛虎隊、反恐特勤隊、機場特警、鐵路應變部隊等，警務處副處長（行動）蕭澤頤於片中擔任行動總指揮。

《守城》描述有恐怖份子在會展、機場快線列車、飛機共脅持260名人質，威脅若警方拒釋放他們的同黨，會引爆放在油庫的炸彈，波及面積達2平方公里，將令警方抬不起頭。警方一邊假裝釋放會交人，同時派員搜索炸彈及部署救人。最後當然成功剿滅恐怖份子，引爆炸彈。

▼警方宣傳片《守城》劇照▼

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冀吸引更多人加入警隊 指港恐襲風險屬「中度」

警察公共關係科總警司郭嘉銓表示，本港作為國際城市，同樣存有恐襲風險，希望達出居安思危訊息，讓市民明白警隊有足夠能力應對及守護我城，亦冀望宣傳片可以吸引更多人加入警隊。被問到宣傳片是否想帶出震懾作用？郭指出，各人或對宣傳片有不同理解，如果沒有犯法就沒有震懾，「但如果想犯法，見到原來有咁犀利部隊，唔排除帶出震懾作用。」

警方強調，香港面對恐襲威脅的風險級別維持「中度」，特區政府與警隊一直密切審視情況，加強情報搜集。近年發生多宗涉及真槍實彈，警隊會追查有關物品的來源及犯案行為所涉及的組織性，同時密切監察本土恐怖主義的威脅風險。

警察公共關係科總警司郭嘉銓冀望，宣傳片可以吸引更多人加入警隊。（警隊提供圖片）

周六晚無綫播放

《守城》宣傳片全長15分鐘，今晚率先播放首4分鐘片段，明再播放4分鐘片段，本周六（23日）晚上10時半於無綫電視播出完整版本。

影片共拍攝9日，在晚上至清晨進行，以減少對市民影響。郭嘉銓指基於合約保密原則，未允透露金額。