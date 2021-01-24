警隊《守城》足本版播出　鄧炳強：社會動盪後展現警察專業形象

撰文： 倪清江 最後更新日期： 2021-01-24 00:48

警務處相隔20年再拍攝的宣傳片《守城》，周六晚（23日）在無綫電視及警方Facebook專頁播出14分鐘足本版。警務處處長鄧炳強在影片簡介中表示，是在去年年中構思拍攝，不諱言與2019年以來的反修例風波有關，「當時香港啱啱經歷完香港有史以來，其中一個社會最動盪時間。但社會上仍充斥住對我哋警察不實指控，我哋覺得警隊除咗要一如既往繼續專業執法之外，亦都要即時澄清假新聞同假消息，同埋畀市民認清事實；另外亦都要展開新一輪宣傳工作，對內對外展現警察專業、正面形象。」

拍攝《守城》的名導演林超賢（左）與飾演高級警員的「一哥」鄧炳強密斟，估計是討論如何做好小角色戲份。（警方影片截圖）

《守城》由名導演林超賢執導，動用警方15個部隊、600名真警員參演，海陸空裝備盡出，於9日內拍攝完畢，費用未允公開。繼之前播出兩段各4分鐘的短片後，14分鐘足本版也播出，可以看到在青衣油庫引爆計時炸彈一幕，以及警方殲滅外籍恐怖分子。

▼警方宣傳片《守城》劇照▼

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會展一幕動用400名警員參與

警察公共關係科警長、外號「蒙古」的尹保柏跟足全程拍攝工作，他指最大型場景是在會展拍攝一幕，有400名警務人員參與。他指今次製作不容易，由於是關於反恐，因此過往甚少參與拍攝的部隊也有參與，如鐵路應變部隊、飛虎隊、反恐特勤隊及機場特警。

影片中警方應允釋放被捕的恐怖分子同黨，以換取恐怖分子放過260名人質及停止引爆炸彈。警察公共關係科總警司郭嘉銓表示，這是按戲劇效果需要，日常運作不會與恐怖分子妥協。

「一哥」不擔大旗 只飾演高級警員：小角色、大意義

在《守城》中，警務處副處長（行動）蕭澤頤飾演指揮行動的負責人，而「一哥」鄧炳強也有落場，但只飾演一名反恐特勤隊「一柴」的高級警員，出場短短一秒，見他穿上藍色軍裝制服，戴上頭盔及穿上避彈衣，手持衝鋒槍到增援，與平時以警務處處長形象示人不同。

警隊《守城》宣傳片，警務處處長鄧炳強粉墨登場，他飾演一名反恐持勤隊旳高級警員，持槍增援。（《守城》截圖）

鄧炳強在簡介分享時表示，是應導演建議落場，「呢個小角色、大意義，正正就係我」，他日常工作就是要默默支援前線，「等同事可以安心應付社會上各種挑戰。」他表示，片名《守城》有守護我城意思，「展現警察一直默默守護住香港，考慮到過去一段時間社會動盪，我覺得呢個名其實有更深入一層意思。我哋喺咁惡劣環境底下，其實一直都肩負起《守城》呢個使命，我哋從來冇退縮過，亦都冇諗過退縮，守護住我哋既家。」