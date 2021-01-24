膠袋徵費｜01消息︰因疫情擬不加膠袋稅　研收緊豁免防濫派平口袋

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-01-24 00:00

膠袋徵費實施超過11年，港人對5毫子一個袋已不陌生。環境局局長黃錦星早已預告，將徵費上調至1元，是可以考慮方向。惟徵費計劃檢討的公眾諮詢一拖再拖，環保署最新回覆《香港01》查詢時，未有再提及調整收費水平，只稱當局會研究徵費計劃的豁免範圍，及在豁免情況下可派發的膠袋數目等。 據了解，當局因應經濟環境轉差，擬不加膠袋徵費，每個袋維持至少收5毫。未來調整亦主要從豁免範圍著手，例如盛載冷凍食品、蔬果的平口袋，以及因購買非密封包裝麵包而索取額外膠袋，未來可能不再免費派發。消息指，料當局最快於今年中或之後，才會就膠袋徵費的調整方案，展開公眾諮詢。

2019年有40.7億個膠袋棄置到堆填區，則人均每日丟棄1.5個膠袋。（資料圖片 / 余俊亮攝）

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黃錦星過去曾多次提及有意調整膠袋徵費計劃，去年6月，環保署曾指，當局的檢討範圍「從豁免範圍（例如關乎盛載冰凍和冷凍食品的膠袋）、在豁免情況下可派發的塑膠購物袋數目，以及收費水平方面，研究如何進一步減少塑膠購物袋的使用」，並計劃在去年下半年就檢討結果諮詢公眾。

事隔大半年，膠袋徵費計劃調整的諮詢至今未見影。環保署最新回覆《香港01》查詢時，未有再提及檢討「收費水平」。發言人表示，2019年膠袋棄置量數據反映市民在減用膠袋方面意識有所提高，但認為計劃仍有優化空間，適時會就建議諮詢公眾，制定未來路向。

平口袋常見於超市水果區，由於免費自取，不少市民一次取多個。（資料圖片）

平口袋棄置量最多 一年棄6.7億個

環保署自2009年7月7日推行俗稱「膠袋徵費」的首階段計劃，涵蓋3,000多個主要為大型連鎖超級市場、便利店及健康護理和化妝品店的零售點。2015年4月1日起，計劃擴展至所有零售點。

根據政府膠袋棄置量數據，2019年有40.7億個膠袋棄置到堆填區，即人均每日丟棄1.5個膠袋。數字按年減少近一成，但仍較2015年多3.6%。至於被列為「其他」類別（即未印有可作分辦源頭標識的膠袋）棄置量佔總數近8成。

其中獲豁免收費、在超市新鮮食品區「任攞」的「平口袋」，一般用來盛載無包裝或非氣密包裝食品或冷凍食品，在過去數年平均棄置量達6.7億個。數字較去年公布的7.3億個減少8%，但仍繼續位列榜首。排名第二及第三均來自食物相關零售，分別是餐廳和熟食店（4.1億個），以及麵包餅食店（2.9億個），棄置量雖按年減少約15%，但麵包袋棄置量，沒有一年曾低於徵費推出首年的水平。

跌幅最明顯是便利店膠袋（見另稿），按年減少超過9成；其次是電器、電子及電訊產品店膠袋，按年減少7成半。雖然整體膠袋棄置量有下跌趨勢，但仍有兩個類別膠袋呈升幅，包括書籍、文具和禮品店膠袋，以及超級市場膠袋，分別按年增加40.4%及5.7%。

食肆膠袋棄置量近3年處高位

實施膠袋徵費後，2019年棄置於堆填區的餐廳和熟食店膠袋數量，僅次於2017及2018年。據叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍觀察，外賣膠袋因豁免收費，早年曾見有食客一次索取10個，當購物袋使用，後期為減少過分濫用情況，遂自行收費，惹來不少批評，甚至投訴，「環保啲，忍痛去收，得罪班客都要收」，終見使用量回落。他估計，食肆膠袋棄置量增加與遊客生意有關，當2019年遊客及經濟活動減少，棄置量也隨之下跌。

餐飲聯業協會會長黃家和認為，去年及今年情況將更差，皆因疫情下禁晚市堂食，市民逼著要買外賣，業內膠袋用量再用多2至3倍；即使鼓勵市民外賣自取，自備袋買外賣的人甚少，加上成本考慮，食肆多只提供普通膠袋。面對經濟及營商環境差，他認為各界已心力交瘁，調升膠袋徵費只會惹來批評，希望政府不要為業界增添負擔。

疫情下，膠袋、即棄餐具用量大增，釀成膠災。（資料圖片 / 余俊亮攝）

環團指0.5元徵費已失效

綠惜地球環境倡議總監朱漢強認為，膠袋徵費目的是改變市民行為習慣及減少用袋，但官方數據反映5毫子膠袋稅效用已抵銷，若今次放棄加價，或要再等10年才有機會調整收費，變相是「自斷一臂」。他認為，社會關注塑膠氾濫危機，但同時應該承擔責任，直言「收費多少同荷包無直接關係」，只要自備袋購物，無論加多少也不會受影響。他又指，目前豁免範圍太廣，受規管的膠袋僅佔四分一，當局有必要收緊豁免範圍及加強執法，並需清晰交代豁免界線及類別。

綠色和平項目主任陳可淳亦認為，當多國訂立走塑政策，例如台灣計劃2030年全面禁用購物膠袋、各類免洗餐具、以及單次使用的外帶飲料杯與塑膠吸管。但本港仍停滯不前，希望政府盡快訂立走塑時間表，及加快推行垃圾徵費。