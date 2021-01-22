新冠肺炎｜威爾斯醫院病人服務助理初步確診　同用膳3職員須檢疫

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-01-22 17:24

本港疫情未見緩和，日內勢突破一萬宗確診。衞生署衞生防護中心今日（22日）公布新增61宗確診個案。威爾斯親王醫院一名病人服務助理初步確診，本周三（20日）最後上班，昨因發燒到診所職員求診，負責協助診所醫護人員照顧病人，有戴合適個人防護裝備，無病人被列為緊密接觸者，但有三名同事因分別曾一起用膳，須接受檢疫，該診所職員暫停服務及消毒。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，該名初步確診的病人服務助理，無接觸過確診病人，相信院內感染機會較低，亦非住在須強制檢測大廈，目前仍進行流行病學調查。庾慧玲再次提醒同事要分開及不同時間食飯，以防傳播病毒。

另外，北區醫院一名護士日前確診，庾慧玲表示，仍在進行流行病學調查，但相信與伊利沙伯醫院一名護士亦確診有關。至於瑪嘉烈醫院的確診護士（#9869）早前有家人確診，相信感染源頭來自社區。

醫管局截止今日共備存8,100萬個外科口罩有，740萬個呼吸器，980萬個面罩，及1,120萬件保護衣，可供6個月使用。

▼1月22日，鴨寮街、黃金電腦商場人流銳減▼

+ 10 + 10 + 10

▼1.21深水埗指定區域居民到檢測站接受病毒檢測▼