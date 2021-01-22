新冠肺炎1周年前夕增61確診　明逼近1萬宗　金威廣場疑垂直播毒

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-01-22 18:38

新冠肺炎疫情持續，今日（22日）本港新增61宗確診個案，除了6宗輸個案，在其餘55宗本地個案中，有26宗為源頭不明，累計增至9,929宗。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日初步確診有50多宗。即日新冠肺炎在港爆發1周年之一，累計宗數將逼近、甚至超越1萬宗。

今日新增個案中，有24宗來自油尖旺區，當中8宗居於指定檢測區域。佐敦白加士街98號金威廣埸有5個單位共10人確診，當中4個為C單位，疑爆垂直播毒，港大微生物學系講座教授袁國勇將再出動，到實地視察。

▼1月22日，油麻地「廟街疫區」持續爆疫▼

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26宗感染源頭不明 佔單日本地個案比率近五成

衞生防護中心傳染病處主任張竹君於疫情記者會上說，今日新增61宗確診個案中，有6宗為輸入個案，其餘55宗為本地感染，而當中有26宗為感染源頭不明個案，佔本地個案達47%。於臨時檢測中心發現16宗確診個案，當中11宗來自油尖旺區的流動採樣站及檢測車，深水埗區則有1宗。

於源頭不明個案中，有13宗個案居於油尖旺，5宗來自於指定檢測區。張竹君稱，即今日共有24宗確診個案居於油尖旺區 ，其中8宗來自指定檢測區。

張竹君指，源頭不明個案中，一半來自油尖旺，亦有一半來自其他區。她說，於指定檢測範圍內需要做多點，但不等於外面沒個案，於其他區亦會推強制檢測大廈。

金威廣場累計5單位共10名居民確診，港大微生物學系講座教授袁國勇將到場視察。（麥凱茵攝）

金威廣場4個C單位爆疫 袁國勇到場視察

張竹君表示，佐敦白加士街98號金威廣場早前有2個單位有人確診，為相同座向C單位；而今日再增3個單位有人染疫，而其中2個單位的座向也是C單位，而另外1個單位與之前有確診個案的單位同樓層，但不同座向。即累計有4個單位都屬C單位，共涉及5個單位共有10名居民確診，當中一個單位有6人染疫。張竹君指，專家將會到場看有沒有垂直傳播，港大微生物學系講座教授袁國勇將到場視察。

▼1月22日，鴨寮街、黃金電腦商場人流銳減▼

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一名66歲女確診者不治 累計168患者死亡

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲於記者會上指，一名66歲女確診者離世（個案編號：8937），她為一名長期病患者。她於1月1日送往瑪嘉烈醫院其後確診，現時本港累計168名確診者離世。

該名離世的確診者居於深水埗福華街華寶樓，於12月15日發病，於1月3日確診。她於去年12月曾到瑪嘉烈醫院日間內科病房治療，當時指她曾在接受治療時一度除口罩用餐，病房當時有至少4名職員及病人確診。

▼深水埗指定區域6幢疫廈▼

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▼1.21深水埗指定區域居民到檢測站接受病毒檢測▼