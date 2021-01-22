油麻地疫區居民對封區感驚慌　匆忙入貨儲糧　冀政府盡快澄清

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-01-22 22:58

油麻地指定區域「廟街疫區」疫情不受擯，消息指政府正部署在油麻地指定檢測區，封鎖部分區域查核居民是否已做檢測，否則須留在原有處所，侍持有陰性證明才可離開該區；紀律部隊會上樓逐戶拍門，確保單位內居民已進行檢測，並冀在下周一前完成。 有少數族裔居民對圍封消息感驚慌，匆忙到超級市場花近500元入貨儲糧，並希望政府可盡快澄清消息。

有工人運送過大批飲品及罐頭等到關閉的吳松街臨時熟食小販街市，疑為封區做準備。（梁鵬威攝）

▼1月22日晚上 油麻地疫區寂靜▼

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居於廟街的尼泊爾裔Rose得知政府擬在油麻地封鎖部分區域感到驚慌，傍晚到超市買了一包米、麵食、麵包和水果，共花約500元。她表示，超市貨源充足，知道不用太擔憂，但因為缺乏安全感都多購糧食。她預料明天才知道政府是否封區，如果當局提早公布措施，就不用匆忙趕來購買糧食。

她居於非強制檢測大廈，兩天前完成病毒檢測。她在周日需到葵涌上班，公司已通知若她有困難，可在家工作。她相信封區強制檢測有效，能夠控制病毒擴散。

▼1月22日晚上 廟街排檔提早收檔▼

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▼1月22日，油麻地「廟街疫區」持續爆疫▼

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▼1月22日，鴨寮街、黃金電腦商場人流銳減▼

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有居民認同封區可助防疫

住在新填地街的尼泊爾裔Gurung，下午從社交網站上得知消息，到超市買了三大袋糧食，有蔬菜、凍肉、麵條和果汁。他表示周六及周日須在西九工作，認為政府應盡早公布有關措施。

另一名住炮台街的居民Limbu 下班後買麵食和米，因不能拿太多東西，回家後會再出外買菜儲備。她贊成封區，只讓有檢測呈陰性的市民外出，認為有助防疫。

70多歲冼太和女兒居於偉晴街，到超級市場購物，但並不是擔心封區而儲糧。冼小姐指，今早開始流傳相關消息，認為政府應盡快澄清是否屬實。她不希望當局封區，因到時商戶不能在區內落貨，居民未必可買日用品，對商戶居民造成不便。

冼太表示過兩天要到醫院覆診，擔心不能取藥，無奈「煮到嚟就食」。冼小姐則指，有長者的沒有手機，或者未能收到陰性證明短訊，難以離開大廈。

▼1.21深水埗指定區域居民到檢測站接受病毒檢測▼

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油尖旺區議員：政府需盡快公布是否設立封鎖區

油尖旺區議會多名區議員晚上召開記者會，要求政府盡快是否在疫區設立封鎖區。其中議員余德寶表示，要求政府澄清是否推禁足令，並針對「三無」大廈做空氣檢查；另一議員李傲然表示，食環署要求新填地街商舖今晚提早收舖，未有交代原因，他指不應有禁足令，但 應該撤離居民去檢疫14日，否則只會令居民離開，致疫情在全港爆發。

▼深水埗指定區域6幢疫廈▼