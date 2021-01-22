新冠肺炎｜飲食業促准晚市6人一枱　「唔通兩人下午食團年？」

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-01-22 19:30

本港新冠肺炎疫情持續，飲食業界大受打擊，飲食界立法會議員張宇人聯同餐飲業、卡拉OK業、酒吧業、舞廳業等10個代表，今日（22日）舉行聯合記者會，要求政府盡快放寛晚市堂食及限聚人數。 香港餐務管理協會促請政府容許晚市堂食及放寬至6人一桌，協會指，每年12月至翌年3月的食肆旺季，營業額佔全年七成。若維持現時社交距離措施，根本無法做農曆年團年飯生意，「唔通兩個人下午食團年咩？」香港持牌酒吧會所聯會則希望，容許酒吧營業至午夜12時，業界承諾願意強制入場顧客掃「安心出行」二維碼。

飲食界立法會議員張宇人表示，期望政府能夠平衡抗疫及經濟，而非只側重一邊。他質疑，專家防疫措施只顧一刀切，「乜都唔畀人做，對我嚟講係做錯，唔通地盤有確診就停晒所有地盤？」張又指出，禁晚市堂食嚴重影響飲食業生意，餐館要交水電煤費，還要做外賣減價，「真係唔開好過開」。

盼職員打疫苗後可8人一桌

香港餐務管理協會主席梁振華表示，全港有20萬至30萬名從業員，最新失業數字13.8%，形容業界「欲哭無淚，非常辛苦」。梁又指，業界在疫情下，全年只有93天能正常做生意，其餘日子都受限聚令等措施影響生意大減，望當局能准許晚市堂食，並營業至午夜12時，同時限桌令則放寬至6人一枱。如酒樓全體職員接種新冠疫苗，希望當局容許進一步放寬至8人一枱。

梁續指，每年12月至翌年3月有多個喜慶日子，屬業界旺季，佔全年營業額七成。當局收緊社交距離措施造成沉重打擊，難以應付團年及開年飯，不少顧客仍在觀望不敢落訂單，「二人一枱只能出二人餐，但無可能有得做，點會有兩個人下午食團年吖？」他擔心未來數月，會出現食肆結業潮。

▼1.21深水埗指定區域居民到檢測站接受病毒檢測▼

+ 5 + 5 + 5

▼1月18日「廟街疫區」新增7幢疫廈▼

+ 3 + 3 + 3

酒吧業︰「政府要畀方案，究竟點先畀我哋開業？」

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁期望，政府可放寛酒吧營業至午夜12時，而酒吧業已不斷增加防疫措施，未來亦願意強制顧客掃「安心出行」二維碼或填寫健康申報，協助追蹤，「政府要畀方案，究竟點先畀我哋開業？」

卡拉OK Red Mr 執行董事羅雪儀指出，業界已被強制停業180日。她形容，K房有獨立房間，可以追蹤顧客，有助確保能追蹤源頭，盼盡快可以復業，並容許開夜場及4人一間房。

舞廳業促政府：多啲父母心

港九舞廳夜總會聯合總商會陳潤蓮表示，至今已有不少員工失業，「舞廳去到差不多死亡邊緣」。她指，已依足政府要求加強防疫措施，反問：「不如你講，仲想我哋點做先可以復業開門？」她促請政府「有多啲父母心」，關注業界慘況。

▼1月18日廟街疫區居民生活情況▼