佐敦封區・直擊｜住戶續禁足獲派須烹調食材　區議員：長者難煮食

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-01-24 13:12

因應疫情，政府史無前例首次在佐敦劃出「受限區域」，要求區域內的人士必須再接受病毒檢測，並待全區結果出爐後才能解封。有住戶嘗試離開大廈想領取物資，卻被樓下駐守的紀律部隊拒絕。 佐敦北區區議員何富榮坦言，區內不少劏房戶沒有煮食用具，亦有長者不便入廚，「有人打嚟話等足大半日，下午先有嘢食，而長者就希望有熱食派。」

政府史無前例首次在佐敦劃出「受限區域」，要求區域內的人士必須再接受新冠肺炎病毒檢測，期望於48小時內解封。

佐敦受限區域內，空無一人如同死城。（梁鵬威攝）

當局指昨日共有6,900人完成採樣，由於區內所有人在全區有結果前都必須「禁足」，即不能夠離開住所或隔離地點，完成採樣後可獲得民政署安排的物資包，主是要烹調的食材，如通粉、罐頭等。

佐敦北區區議員何富榮坦言，區內不少劏房戶沒有煮食用具，亦有長者不便入廚，「有人打嚟話等足大半日，下午先有嘢食，而長者就希望有熱食。」對於政府所指有「足夠食物」，何富榮認為乾糧對長者而言，是相當難以消化，區內亦有不少伊斯蘭教信徒，物資包內卻有午餐肉等，「穆斯林等教徒無咩嘢可以食到。」

今早8時許，貨車在上海街穿梭不停，政府人員收起臨時採樣區的帳篷，物資站的物資至中午12時則仍然在補給。有住戶嘗試離開大廈想領取物資，卻被樓下駐守的紀律部隊拒絕。

政務司司長張建宗今早見記者後透露，紀律部隊今日會再上門作最後一次洗樓，已找出未完成檢測的人士。何富榮則指，有居民稱紀律部隊已先後三次登記他們的個人資料，涉及不同部門，對方更揚言「資料會作日後跟進」，做法令人不安。

何富榮狠批：「居民不是難民，千錯萬錯亦不是區內弱勢社群既錯。」他重申，當局在今次封區對長者及少數族裔的需求仍不甚理解，「難怪有街坊話『高官們做事堅離地』。」

根據現場人員透露，今日所有住戶都不能夠外出，有需要時當局會上門派發相關物資。

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