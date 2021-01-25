譚文豪茶餐廳「一日三餐」即時停業　因有確診者曾到訪

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-01-25 16:57

由前立法會議員、公民黨譚文豪及其黨友林瑞華合夥開設的旺角茶餐廳「一日三餐」，今(25日)於其Facebook專頁公告指，接獲衞生防護中心通知，有確診者曾於本月14日到訪，決定即時停業，並於今晚進行全店消毒，亦將安排員工進行檢測，收悉結果前不會上班。 餐廳公告又指，非常重視員工及客人的健康，自開業以來只招待佩戴口罩的客人，有緊遵枱與枱的間距要求，客人入座前必須量度體溫，店內亦有提供消毒搓手液。

「一日三餐」去年12月開幕當日情況：

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位於旺角的「一日三餐」，由譚文豪及其黨友、中小企食店聯盟召集人林瑞華於去年12月合夥開設，開張多人獲多名政界中人及「黃店」送贈花籃祝賀。老闆譚文豪亦不時現身店內，親力親為招待客人。

「一日三餐」獲悉，有確診者曾到訪，決定即時停業，並於今晚進行全店消毒，亦將安排員工進行檢測。(「一日三餐」FB專頁截圖)

「一日三餐」今日於Facebook公告指，由於曾有確診者於本月14日下午2時半至3時到訪，決定即時停業。公告又指，店舖今晚會全店消毒，亦將安排員工進行檢測，收悉結果前不會上班。



餐廳公告又指，非常重視員工及客人的健康，自開業以來只招待佩戴口罩的客人，有緊遵枱與枱的間距要求，客人入座前必須量度體溫，店內亦有提供消毒搓手液。