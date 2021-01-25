增73宗確診逾半無源頭　筲箕灣天悅廣場中醫染疫疑傳染衞生署醫生

社會新聞
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新冠肺炎疫情反覆，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（25日）表示，截至今日凌晨零時，新增73宗確診個案，69宗為本地個案，當中逾半為無源頭個案。

她續指，佐敦受限區域一共有13宗確診；深水埗區亦有8宗，當中6宗來自指定區域。

張竹君又指，筲箕灣天悅廣場一名中醫師確診，其家人較早前發病，衞生署一名醫生曾到其診所求醫，之後於23日發病，現時初步確診。張指，有個別病人需要接受檢疫，而且由於牽涉衞生署醫生，追蹤工作會「拉得更闊」。

▼1月25日凌晨　佐敦受限區域封區令解除前情況▼

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張竹君表示，單日增73宗確診，4宗為輸入個案，分別來自杜拜、巴基斯坦、白羅斯、菲律賓；本地個案則為69宗，當中38宗為源頭不明個案，佔總數逾一半。她續指，油尖旺區一共增14宗個案，13宗來自受限區域；深水埗亦多8宗，其中6宗來自指定區域。初步確診方面，她指暫時有60多宗。

張竹君又指，在箕基灣天悅廣場營業中醫師鍾金全確診，其家人早於1月22日發病不適。她續指，一名衞生署醫生曾向鍾求醫，之後在23日發病，現時亦初步確診。張說，鍾金全於傳染期接觸過的病人，有可能需送往檢疫；至於在非傳染期求醫的病人，則應注意身體狀況，並鼓勵他們接受檢測。

▼1月24日　佐敦受限區域禁足令解除後情況▼

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