空姐轉型於餐廳提供頭等服務：任何崗位能發光發亮　不負機艙所學

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-01-29 08:00

新冠肺炎疫情嚴重打擊旅遊及航空業，不但國與國之間停飛，機師與空中服務員亦因航空公司結業而散落地面。本以空姐作為終身事業的杜頴盈Ivy，翱翔天際7年，至去年10月，不但所屬航空公司的手機應用程式消失，事實上公司亦宣告結業。 以航班日程作手機桌面圖片的生活不再，人生頓時一片空白，幸得友人介紹得以改變航道，抱着空姐多年的工作技巧、待客之道，轉職高級意大利餐廳場地經理再次高飛。偶爾有食客從她的舉手投足「辨認」出她曾是空姐，令她感到歡喜之餘，亦令她明白在其他崗位亦能發光發亮，不會白費在機艙所學。 面對限聚禁晚市堂食，她認為正好利用時間鑽研有關食材的知識，為疫情過後恢復正常的日子打好基礎。

前空姐Ivy落地後到一間意大利高級餐廳任職經理，或因為她以前身穿制服需顧及公司形象，行事謹慎和貼心待客，有客人猜她曾任空姐。（黃寶瑩攝）

自14歲起已夢想成空姐 卻曾因航班延誤而動搖



因空姐制服悅目，Ivy在14歲時立志要成為其中一員，再加上曾修讀地理，令她更想往外闖、見識世界；大學畢業後一度在一間日本連鎖服裝店任職見習行政人員，卻一直有感未能夢想成真，最後終於開始逐夢之旅。她主動寄出個人履歷，於2013年8月加入港龍航空成為機艙服務員，一個她後來發現，不只是識笑，更擁有內涵，懂得救人救火的職業：「上機閂門，就是靠機長和機艙服務員」，並以此自豪。

遇上航班延誤，固然會影響出行旅客，但對Ivy而言，卻曾經動搖她任職空姐的決心。數年前，原先只是候命工作的她，被急召回公司；及後原先飛往吉隆坡並逗留的航班，突然變成來回兩程上海，下班時間由傍晚5時延至凌晨12時，工作超過18小時，再抵港已是日出之時，令她身心疲累。為此，她曾於長假休息期間猶豫應否「轉行」，冷靜下來「都係鍾意做空姐」。

自此，每次沮喪時都會想起那次決定堅持，後來2018年升為港龍艙務長和擔任宣傳工作。

去年3月最後一次翱翔天際 航空公司於10月結業



疫情肆虐，回想起來，Ivy最後一次翱翔天際已是去年3月，隨後的半年她於家中坐在沙發偶爾懷疑自己：「我做緊咩？」。但她對公司仍抱有信心，未有急忙轉行，直至去年10月21日早上8時半，手機內的公司應用程式消失，Ivy怯一怯，新聞同時傳來惡耗感到徬徨，到她收到電郵確認消息的一刻馬上淚崩，說：「無咗一份一直以來想做嘅工作，無咗個屋企，無咗呢樣嘢仲可追求咩呢？」

以航班日程作手機桌面圖片的生活不再，兩個月空窗期感覺似是兩年，幸得朋友介紹她到一間高級意大利餐廳CRIT ROOM任職Venue Manager & Ambassador。落地後，生理時鐘有所調整，每天與同一班同事工作。



昔日待客之道 令食客彷置身「地面頭等機艙」



或因為她以前身穿制服需顧及公司形象，每日享受和珍惜在機上和乘客的交流，抱着只要多做一步可令他們窩心的待客之道：記得有客戶每次索取很多報紙和熱檸檬水，又會為藝人任達華預留煲仔飯。



以往與乘客聯繫讓她有成功感，如今仍然行事謹慎和貼心待客，令食客從她舉手投足中，猜測她曾經是空姐，甚至形容在餐廳內亦有置身「地面頭等機艙」的感覺，她直言：「開心咗成晚」。

有客人猜Ivy曾任空姐，甚至形容為置身於地面的頭等機艙，令她「開心咗成晚」。（黃寶瑩攝）

從轉變學會「世界好多嘢都會變，無論好壞，要做足準備」



以往落機只想回家睡覺、疲於奔命的Ivy在疫情期間下廚、做瑜珈和看書。上天賦予一段時間讓她上了一課，學會不要太執着，好好裝備自己，「世界好多嘢都會變，無論好壞，要做足準備」。一向對咖啡和酒有興趣的她在2016年考取了國際認可的咖啡師資格，亦曾參觀南澳酒莊。因緣際會，走進餐廳發展，Ivy亦明白，希望從服務客人的工作中增長見識的夢想，不一定只有當空姐才可實現。

目前航空業停擺，對比初入職時行業興旺，不禁唏噓。着陸幾個月，她發現人生有很多可能性，仍能在其他崗位發光發亮，不會白費在機艙學的東西。



疫情反覆，餐飲業須遵守晚市禁堂食等防疫措施，餐廳附近人流稀少。她指有少許失落，可是相信難熬的時間不是長遠，現在只需忍耐一時，正好讓她利用時間鑽研有關食材的知識，為疫情過後恢復正常的日子打好基礎。