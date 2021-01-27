強制檢測大廈｜39幢廈納強制檢測　深水埗佔逾半　31廈污水呈陽性

撰文： 曹家駿 最後更新日期： 2021-01-27 01:36

新冠肺炎疫情反覆，衞生署昨日（26日）公布錄得64宗確診，當中21宗感染源頭不明。政府就強制檢測公告刊憲，共39幢大廈納入強制檢測，「深水埗指定區域」佔其中20幢，超過半數。 此外，政府指經風險評估後，將於4個「指定區域」加強檢測，區域內大廈如新增一宗或以上確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性顯示可能存在感染風險，均會被納入強制檢測公告。如區內大廈過去14天曾出現確診個案，政府會優先為相關大廈進行污水樣本檢測，經確定仍有風險後亦會被納入強制檢測公告。

▼最新強制檢測大廈名單▼

此外，政府指經風險評估後，決定由昨日（26日）開始擴大「指定區域」的強制檢測工作，包括保留一個指定區域、擴大一個指定區域，以及劃出兩個新指定區域，以進一步切斷社區傳播鏈，詳情如下︰

（一）擴大原有「佐敦指定區域」，東至彌敦道、南至柯士甸道、西至渡船街、文昌街、文匯街及廣東道，北至甘肅街；

（二）劃出「油麻地／旺角指定區域」，即東至彌敦道、南至眾坊街、西至渡船街、北至登打士街；

（三）劃出「紅磡指定區域」，即東北至差館里、東南至船澳街及寶來街、西南至溫思勞街及紅磡南道、西北至漆咸道北；及

（四）繼續保留「深水埗指定區域」。

▼四個「指定區域」▼

政府又表示，為方便市民遵從較早前發出而仍然生效的強制檢測公告，明日（27日）會在紅磡蕪湖街臨時遊樂場、紅磡市政大廈體育館，以及天水圍天富苑欣富閣增設流動採樣站。位於楓樹街遊樂場的流動採樣站會延長服務至二○二一年一月三十日（星期六），而位於官涌體育館的流動採樣站，以及在廣東道介乎佐敦道及西貢街一段（又稱玉器街）的流動採樣車亦會延長服務至二○二一年二月一日（星期一）。各區向公眾提供免費2019冠狀病毒病核酸檢測服務的流動採樣站的開放日期及服務時間載於附件七。除流動採樣站外，受檢人士亦可選擇到全港各區任何一間社區檢測中心接受檢測服務，費用全免。

▼1.26 碧街和東安街封區▼