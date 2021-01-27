確診大廈｜住所全覽　北角中產樓盤港運城失守　有患者住錦綉花園

撰文： 倪清江 最後更新日期： 2021-01-27 03:49

新冠肺炎疫情仍然嚴峻，衞生署周二（26日）公布新增64宗確診個案，衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料。油尖旺及深水埗仍是最多「疫廈」區域，工商大廈、白田邨13座、南昌中心及鴨寮街241號，單日各增加3宗個案，相信各是四個家庭，其中三戶各有一人列為源頭不明患者。

東區新增6名患者屬偏多，除了已列入強制檢測的太古城寧安閣及北角東發大廈C座有新個案外，北角港運城三座、愛蝶灣8座及耀東邨耀華樓都有居民染疫；疫情繼殺入長洲後，坪洲也失守，患者居於金坪邨金坪樓。天水圍有三個公營房屋錄得新增個案，而同屬元朗區的錦綉花園C段四街，一名52歲男居民中招，患者與本地個案有流行病學關連。

▼1.26 碧街和東安街封區▼

四樓宇疑各有一家三人中招

根據衞生防護中心資料，油尖旺新增10名患者。當中工商大廈有一對64歲男女及一名31歲青年確診，64歲男患者（＃10196）為源頭不明患者，另兩人為關連個案。按衞生防護中心傳染病處主任張竹君說法，如一家人中招而感染源頭不明，只會將最先有病徵者列作源頭不明患者，其他之後出現病徵的家人則列作關連個案，因此推斷為同一家人。

同一情況也出現在深水埗區石硤尾白田邨13座，疑一家三口染疫，51歲女患者源頭不明，54歲及28歲男子列關連個案；鴨寮街241號也有三人確診，當中45歲女患者源頭不明，疑同住的12歲男童及19歲少女列關連個案。南昌中心有一大兩小女居民確診，分別35歲、4歲及2歳，全列關連個案，但該屋苑近14日並無其他個案，未知群組第一患者資料。

白田邨內的13座有一家三口確診。（網上圖片）

東發大廈女患者感染源頭不明

東區錄得6名患者，居於已列入強制檢測的太古城寧安閣51歲患者（＃10175），為有關連個案；北角東發大廈C座也屬強制檢測大廈，新增患者為一名50歲婦人（＃10209），感染源頭不明，患者有病徵，未知是否強制檢測找出來。

鄰近東發大廈的港運城3座一名51歲男居民確診（＃10203），他有病徵，為關連個案。筲箕灣愛蝶灣8座一名46歲男居民確診，感染源頭不明。耀東邨耀華樓一名34歲婦人及一名7歲男童中招，均為關連個案。

港運城3座一名51歲男居民確診（＃10203），為關連個案。（環保署網頁圖片）

位於天后的金龍大廈A座，一名34歲女居民（＃10202）確診，感染源頭不明。渣甸山渣甸園一名72歲翁（＃10218） 中招，為關連個案。

▼四個指定強檢區域▼

▼近14日患者住所及行蹤▼

+ 46 + 46 + 46

多幢新增強制檢測大廈的患者，感染源頭不明，包括佐敦文輝樓34歲女患者( #10215）、油麻地展望大廈38歲男患者(#10216)、長沙灣道亞洲大廈72歲患者(#10223)、紅磡長樂大廈19歲患者(#10210)、以及荃灣綠楊新邨R座30歲女患者(#10178)和38歲男患者(#10213)。

+ 4 + 4 + 4

坪洲失守 金坪邨中年居民確診

坪洲金坪邨金坪樓患者（＃10204）為一名48歲男子，與本地個案有流行病學關連。元朗錦綉花園C段四街患者（ #10199 )也是關連個案，為一名52歲男子；同區的天盛苑盛麗閣、天富苑欣富閣及天耀邨耀華樓都錄得一宗個案，而欣富閣因近14日有兩宗個案，列為強制檢測大廈之一。