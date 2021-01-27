碧街東安街突襲封今解封　居民有讚有彈　商户斥嘆慢板：已過水尾

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-01-27 11:07

本港疫情持續，港府昨晚突襲式於油麻地碧街一帶設「受限區域」，共3幢樓宇居民須「禁足」及接受檢測，至今晨近6時正式解封，封區行動逾10小時。有居民不滿安排，認為做法擾民，另有商户指，附近疫廈接連爆發多時，惟政府未有果斷追蹤跟進，行動已慢半拍，質疑封區成效，又認為做法儼如「大石壓死蟹」。有居民曾擔心阻礙上班，又指所住樓宇衛生惡劣，梯間滿佈垃圾，亦有人隨意便溺，封區檢測可予安心。

繼佐敦日前封區檢測44小時後，為免再走漏風聲，特首林鄭月娥昨早預告將突襲式設立「受限區域」，兼會收細範圍，同時要求檢測更進取，期望「走在社區爆發之前」。港府同日晚上7時，突公告將油麻地碧街9至27號和東安街3號、合共3幢樓宇列作「受限區域」，禁止區內人士離開，亦必須接受檢測，行動持續至今早近6時解封，居民出示手帶、檢測短訊，及登記後，可予離開。政府隨後公布，約330名居民已接受檢測，當中發現1宗確診個案，其密切接觸者已經送往檢疫中心。

多名居民急不及待外出，至少兩人解封前坐在樓梯間等候。（鄭子峰攝）

72歲獨居長者批政府「搞場大龍鳳」

72歲的獨居長者黎生居於碧街15-27號，他今早清晨坐於梯間多時等待解封，他指自己有長期病患，醫生叮囑多做運動，平日清晨4時許均會外出晨運及飲早茶，惟現時已延誤。他不滿港府突襲圍封，認為造成擾民，又質疑其抗疫成效，「梗係好唔滿意，搞場大龍鳳」，他又指自己不稀罕領取政府派發的物資。有住戶曾擔心未能如常上班 事前已與上司溝通

從事工程的曾先生，今早7時許出門返工，他指封區前已接受兩次檢測，昨再有政府人員拍門通知，晚上10時許再下樓接受採樣。他表示，曾擔心未能如常上班，事前已與老闆溝通，他又指，大廈內衛生情況欠佳，「比較複雜。」

從事飲食業居民憂未能返工要扣假



另一居民、從事飲食業，同樣居於居於碧街15-27號的馮小姐戴上兩個口罩外出上班，她指，曾憂心未能返工，需要扣假處理，幸最終如期解封，她又指，大廈梯間滿佈垃圾，非常污糟，「又有人屙屎屙尿」，擔心進一步增加傳播風險，希望港府派員前往大廈處理衛生問題，她亦非常憂慮疫情，「今個星期已經做咗幾次（檢測）。」

碧街9至13號及東安街3號順豐大廈，亦陸續有市民接受登記後外出。外籍老師Julia 今早近7時下樓上班，她指，港府突襲圍封時，身在家中，自己亦已於周日接受檢測，她認為，是次圍封未有造成不便，行動迅速，資訊亦見清晰。

報紙檔老闆林生認為，連日來已見到多架救護車及小巴，接載確診人士及緊密接觸者，認為港府直至昨天始補救，已經太遲，「最初唔封關，依家先嚟補救，無得救。」（鄭子峰攝）

報販未有受阻 惟近日生意較以往少三成



不少商户亦身處「受限區域」內，報紙檔老闆林生今早如常開檔，他指自己居於沙田，在家知悉已解封始出門，未有太影響營業時間，惟昨日解封來得太突然，「已經一早訂晒啲報紙，無得取消」，他又指附近一帶現疫情，生意亦受影響，近日營業額較平日減少約3成。

+ 7 + 7 + 7

附近大廈確診個案趨多，他指連日來已見到多架救護車及小巴，接載確診人士及緊密接觸者，認為港府直至昨天始補救，已經太遲，「最初唔封關，依家先嚟補救，無得救。」翻查資料，碧街15至27號爆疫已逾一周，截至前日，碧街「受限區域」半個月內已有逾40宗確診。

他又認為，港府強制封區，居民及商戶均是受害者，「封區夾硬嚟，大石壓死蟹。」他指，港府未有顧及對區內影響，不理基層及商户死活，「你死你事」，港府應考慮如何支援受影響商户，「唔賠償，就好似打完你，只係講聲唔好意思。」

洗衣店店員鄧小姐表示，昨突接獲正在店內的老闆來電，表示區內圍封，要提早收舖，「話警察一度唔畀佢走」，老闆亦擔心解封延誤，亦匆匆帶走店內愛貓返家。（鄭子峰攝）

洗衣店店員鄧小姐表示，昨突接獲正在店內的老闆來電，表示區內圍封，要提早收舖，「話警察一度唔畀佢走」，老闆亦擔心解封延誤，亦匆匆帶走店內愛貓返家。鄧小姐續指，突襲圍封有影響店內運作，亦要重新清洗客人衣物，「好多人原定噚晚8點嚟拎衫，都拎唔切。」

▼1.26碧街和東安街封區．排隊檢測▼