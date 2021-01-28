58歲女子家中死亡　家人確診後驗屍始揭死者染疫　累計177人死亡

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-01-28 18:42

本港新冠肺炎疫情持續，有傳媒今日（28日）在疫情記者會上提到，早前有一名與本地流行病學有關連的58歲確診女士（個案編號10118）死亡，但政府未有公布。衞生防護中心傳染病處主任張竹君回應指，衞生署知悉一名患者在確診前有家人過身，由於時間接近決定驗屍，之後才證實確診。另外，醫管局公布多兩名病人死亡。累計全港有177人死亡。

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本港今日新增39宗確診，張竹君表示，確診個案暫時沒有向上升，看似穩定，但手上約40宗初步確診，趨勢並非明顯向下。

關於個案編號10118死者，張竹君表示，衞生署在發現一宗確診個案後，知悉其家人於本月15日在家過身，雖然死者有長期病，但由於時間接近，決定交由富山公眾殮房驗屍採樣，其後證實確診。翻查資料，死者為58歲女子，無病徵，於本月25日確診。

本港今日新增39宗確診，另有40多宗初步陽性個案。（盧翊銘攝）

累計177人死亡

另外，醫管局今日公布，再有兩名確診病人於公立醫院離世，一名47歲有長期病患的男病人（個案編號8452）於去年12月23日因呼吸困難到廣華醫院急症室求診，並入住隔離病房接受治療，其後確診。病人經治療後，病毒抗體呈陽性。病人其後情況持續惡化，延至今早8時32分離世。死者生前居住油尖旺利民大廈，去年12月25日確診，屬不明源頭個案。

另一名死者是基督教聯合醫院一名66歲確診男病人（個案編號7259），病人本身有長期病患，去年12月10日由檢疫中心轉送基督教聯合醫院接受治療，情況持續惡化，延至今日中午12時16分離世。死者為輸入個案，曾入住油尖旺 三角洲酒店，本身無病徵。累計172名病人於公立醫院離世，至今全港有177人死亡。

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