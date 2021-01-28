東發大廈封區檢測　A、B、C、D座列受限區域　目標明早7時完成

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-01-28 20:16

新冠肺炎疫情持續，北角東發大廈C座近日爆疫，港大微生物學學系教授袁國勇昨日（27日）到大廈視察後，決定疏散部分居民。政府今晚（28日）7時宣布封鎖東發大廈A、B、C和D座，將之列為「受限區域」，居民須留在居所，按政府安排接受強制檢測，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府表示，目標在明早（29日）7時完成強制檢測。

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政府發言人表示，鑑於北角錦屏街東發大廈C座近期已有至少13人染疫，涉及不同單位和樓層，衞生署衞生防護中心昨日已協調相關政府部門到場視察，調查及審視個案的感染是否存在環境因素，並於昨日撤離大廈所有樓層的6及7室單位，安排他們入住檢疫中心。

政府表示，將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士明日凌晨2時前接受檢測；相關人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。政府續指，在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。另外，政府會為行動不便的人士和長者，安排上門採様，或安排他們自行採集並遞交深喉唾液樣本。

發言人又稱，目標是爭取於明早約7時，為所有已識別的受檢人士完成檢測並確定結果，以讓他們陸續上班；若有僱員因此未能上班，希望僱主能酌情處理，不要扣減員工的薪金和福利。

另外，假如相關人士在1月26日至28日期間已接受檢測，並能出示檢測結果證明，便毋須再次接受檢測，但仍須在其處所等候。此外，任何於強制檢測公告中指明期間，曾身處東發大廈A、B、C及D座內超過2小時的人士，即使在宣告時不在「受限區域」內，亦須在上述同一時限前接受強制檢測。

政府稱，為居民準備了簡單食物和清潔用品，民政事務總署亦設立熱線電話2835 1473，由今晚7時起運作，供受檢測宣告限制下的市民查詢及求助。社會福利署亦會為受影響的居民提供協助。