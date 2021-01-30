持BNO海外港人無特區護照能否登機返港　航空公司：離境機場決定

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-01-30 16:24

港府隨外交部宣告不承認英國國民（海外）護照（BNO）作為有效旅行證件和身份證明，乘客登機前往香港的航班時，航空公司須要求出示其香港特區護照或香港永久性居民身份證，以作證明。 惟疫情下仍有不少市民滯留外地，記者今早（30日）以市民身份向多間航空公司查詢，如現身處外地無特區護照，是否仍可用BNO購買機票登機返港，大部份指要視乎離境所在地區或國家是否承認BNO，由當地機場處理決定，抵達香港後入境只需香港身份證。有部份航空公司指出，如香港政府提供最新資料會按照變動，現時未清楚。

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如港人現身處外地無特區護照，下月起持BNO是否仍可用作購買機票返港，記者今早（30日）亦向多間仍有抵港航班的航空公司查詢，大部份指離境時用的護照身份證明，由當地機場處理及是否接納登機，抵達香港後入境只需香港身份證。多間均提醒，出發前可先向旅遊目的地區查詢入境護照認可問題，才訂購機票。亦有部份指出，目前系統顯示BNO仍有效，但如香港政府提供最新資料會按照變動，現時未清楚。

持香港身份證入境毋須護照

記者以普通市民身份向入境處熱線查詢，獲回覆指條例會在31日生效，BNO自此在香港就會變成失效證件，但持有香港永久性居民身份證，或載有星號或「R」符號的香港身份證，就可以辦理出入境手續，毋須出示旅行證件。至於能否從外地登機返港，就要視乎離境所在地的護照政策是否承認BNO。

據資料，已持有有效香港永久性居民身份證市民，如在外地未能提供「有效」護照無法返港，可以在外地申領特區護照，一般需時約四至六個星期處理。如緊急可在申請書的「附加資料」欄內述明要求和理由，及到就近的中國駐外國使領館尋求協助，或聯絡入境事務處「協助在外香港居民小組」的24小時熱線電話。