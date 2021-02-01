BNO｜移英申請人到辦證中心打指模　情侶憂港反制急辦證

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-02-01 13:06

英國准許港人以英國國民（海外）護照（BNO護照）入籍英國的移民計劃「5+1」方案，在昨日（1 月31日）開始接受申請。BNO持有人於網上登記後可預約到位於北角的英國簽證中心提供指紋，辦理手續。 今早（2月1日）陸續有預約人士到中心辦理簽證，過程大約半小時，有情侶擔心中港進一步反制英國，加上近年社會事件，故趕急辦理移民；亦有家長希望子女展開新生活，做英國人；有女士就希望一家團聚，移英定居。

申請人稱是專業人士 不擔心搵工

Jason表示，昨日網上填表時感到戰戰兢兢，今日打指模過程快捷。他又表示，一直等待「5+1」方案，由於擔心中國和港府會再作出反制，故趕急辦理。Jason指自己為專業人士，工作方面並不擔心。

Samatha就表示，一早已考慮清楚決定移民，只是但由於近期社會事件，令她想提早移民。

▼1月30日，港府「最後一天」承認BNO護照▼

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家長張女士育有兩名小朋友，形容自己比較「心急」，想盡早安排家人到英國適應，「想做英國人，展開新生活」，她已安排租屋，準備足夠金錢，有需要會將香港資產轉移英國。

張女士表示，想盡早安排家人到英國適應，「想做英國人，展開新生活」。（歐嘉樂攝）

張指近年政治環境不健康，明日大嶼、佔中事件及反修例風波都反映政府不聽民意，對於有意見認為港府要限制BNO移英港人的在港權利，張女士認為要一視同仁，不能只針對BNO人士。

化名鄭女士的家人早年已移居英生活，她為了一家團聚故申請「5+1」方案，不認同自己是「二等公民」，「自己唔好咁諗自己就唔係」。