浸大多模式助畢業生求職　疫情下97%就業　平均1.75萬元起薪

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-02-02 09:17

新冠肺炎疫情持續一年，本港失業率高企，不過浸會大學在2020年仍錄得97%的就業率，與2019年相約，平均起薪點17,500元。雖然就業情況未受疫情衝擊，但協助學生就業的模式卻有相當大的轉變，除了將20多年歷史的僱主午宴轉為混合模式線上線下舉行，連過往的招聘會也轉為線上進行。 即將畢業的應屆生周凱怡表示，疫情下的確讓她在求職方面有了新的轉變，從一心向往大公司，到現在開始考慮一些社企，甚至NGO的實習崗位等。

過往的僱主午餐會改為了混合上下線模式的午餐會。圖為大四學生周凱怡與安永黃耀瑩共進午餐。（袁澍攝）

平均起薪17,500元 六成畢業生入商界 13%繼續進修



浸大學生事務處助理輔導長及事業策劃中心主管鄧藹儀表示，疫情下2020年浸會大學仍錄得與2019年相約的就業率97%，平均起薪點達17,500元，其中六成畢業生進入商界，一成進入教育及非政府組織，與往年相似。而選擇畢業後繼續進修的比例略為上漲，由10%升至13%。

與僱主交流改為線上線下同時進行

獲聘用的情況未因疫情有太大影響，惟協助畢業生的活動則有所改變，鄧藹儀指，因疫情影響，浸會大學將僱主午餐宴轉為混合模式線上線下同時進行，冀望疫情中仍能讓僱主與畢業生可以有交流的機會。線上有182名學生報名，409位僱主參與。線下部分則分為向180位僱主辦公室派發素食便當，以及與20位僱主一對一午餐聚會交流等。

準畢業生感就業壓力「苦戰四年，敗於疫情」 由大公司轉投社企

有參與活動的浸會大學會計專業大四學生周凱怡，與安永總監及亞太區人力資源發展主管黃耀瑩共晉午餐，周凱怡認為有助拉近了心理上的距離，更能親身感受到僱主對畢業生的期待和關心。

周感歎，疫情讓她增加了心理壓力，不少同學也會笑稱自己「苦戰四年，敗於疫情」。她指，過去四年一直渴望進入大公司，現在則會考慮一些社會企業，或者非政府組織機構的兼職、實習崗位。至於政府推出的大灣區青年就業計劃，周則表示，仍想要在自己較為熟悉的地方求職，而目前投了10封簡歷，只有1、2封獲得面試通知。

黃耀瑩表示，疫情下招聘由線下轉為線上，IT等方面的職位有增加，儘管疫情衝擊，但企業仍持續滾動招聘，「長期請開的，都需要人，否則會出現斷層。」至於線上招聘，她則表示僱主仍會將應聘者的創意、熱誠、態度是否正面作為主要考量的方面。

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