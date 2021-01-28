港氣候行動評分僅達C級　環團促港府更積極應對氣候災難

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-01-28 19:31

新一份《施政報告》宣布，港府將致力爭取於2050年前實現碳中和，並於今年中更新《香港氣候行動藍圖》，定下更進取的減碳排放策略和措施。 社企低碳想創坊今（28日）發表《香港氣候行動報告及香港成績表2020 》，形容本港整體減碳成績只有「C」，較上一份成績表「C-」有輕微進步，表現最差範疇包括可再生能源發電、保障健康、颱風和海平面上升及管治。

團體促請政府訂明未來數年大幅削減碳排放的具體目標、達標進程時間表、表現指標等，積極應對氣候變化。（資料圖片／盧翊銘攝）

低碳想創坊就本港氣候行動表現發布第二份成績表，整體評分只有「C」，主要因為港府雖有訂立實現碳中和目標，但在可再生能源發電、保障健康、颱風和海平面上升及管治方面，表現只有「D+」水平。環團在評語部分解釋，儘管政府推行上網電價，刺激民間利用太陽能發電，但發電量只佔極少數；新冠肺炎疫情及熱浪夾擊，亦大大影響市民健康；未見港府有防範海平面上升的沿海建設；亦未見港府積極帶領應對氣候變化問題。

負責巴黎氣候監察項目的低碳想創坊研究總監施日莊（John Sayer）表示，港府早於2019年初，著手制訂長遠減碳策略，但持續發展委員會用了一年多時間，才於去年底就公眾諮詢結果，向政府提交建議，做法令人失望。

受全球暖化影響，本港近年異常炎熱，多次打破高溫記錄。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

低碳想創坊聯合創辦人及行政總裁莊陳有坦言，香港表現令人失望及負面，有「恨鐵不成鋼」的感覺，對於綠色復甦更感悲觀，皆因港府仍在進行或構思三跑、人工島等工程，又擔心疫情過後，出現報復式消費，故對更新《香港氣候行動藍圖》持觀望態度。他又指，氣候災難危機急增，例如超強颱風及酷熱天氣增加，但港府態度仍保守，直言不能再以悠閒態度回應氣候災難，較富裕和碳排放量高的城市，更必須竭力減排。

此外，《香港氣候行動報告》指出，認同政府「將致力爭取在2050年達致碳中和」是一項重要施政目標，但在《施政報告》的篇幅遠不及興建機場第三跑道和汽車設施等基建項目矚目，質疑當局對落實碳中和的重視程度。環團建議，政府訂明本港在未來數年，大幅減排的具體目標、達標進程時間表、表現指標，以及制訂全盤預算，推動商界及市民支持減碳。