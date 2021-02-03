封區檢測｜佐敦受限區居民不滿11時才收通知　一不確定個案須送院

撰文： 林穎嫺 曾凱欣 最後更新日期： 2021-02-03 12:54

政府昨晚（2日）7時於天水圍、深水埗和佐敦設立「受限區」，封鎖部份樓宇，要求區內人士留在處所、接受強制檢測。其中佐敦「受限區」有逾300名居民接受檢測，其中一人被列為「不確定性」個案，需由衞生防護中心跟進，正待安排送院。 佐敦受限區居民，延至今早（3日）7時半才獲准離開受限區域，較原訂時間遲30分鐘。有居民更稱等到今早11時左右，方收到檢測結果陰性的短訊通知，因遲遲未有結果「對返工有影響」。 港府表示，在執法行動中發現7人未有檢測，已發出強制檢測令。惟未提向涉事人士罰款。

政府昨夜7時起，限制在佐敦指明「受限區域」，即長樂街23至27號、長樂街22至28號、志和街13號及彌敦道322-326A號內人士，須留在其處所並接受強制檢測。當局原訂在今早7時完成強制檢測行動，讓居民陸續離開上班。

惟在受檢的逾300名居民中，當局發現一宗「不確定」個案，需要由衞生防護中心進一步跟進，因此推遲到上午7時30分，才讓持陰性檢測結果的市民離開。當局指涉事「不確定」個案正待衞生防護中心安排入院。

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當局其後在受限區域進行執法行動，相關行動在上午11時半結束，發現7人未接受強制檢測，已向7人發強制檢測令。在執法行動期間，居民居民須出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環，證明已接受強制檢測，才可經由指定出口離開「受限區域」。

政府呼籲佐敦受限區沒有應門的40多戶居民，盡快聯絡當局進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

蒙小姐指，今早11時左右才收到檢測陰性結果的短訊，直指結果延遲公布影響上班，「冇預咁遲話7點嘛，8點幾9點都未收到（短訊），都要繼續等，冇訊息都唔比走」。（曾凱欣攝）

居於佐敦「受限區」內百樂大廈的蒙小姐指，今早等到11時左右方收到短訊，通知其檢測結果呈陰性。她表示，原本10時多要回到公司開會，但因遲遲未有結果「對返工有影響」，「冇預咁遲話7點嘛，8點幾9點都未收到（短訊），都要繼續等，冇訊息都唔比走」。不過，她表示不太擔心檢測結果，「自己時不時會check吓（做檢測）」，獲短訊後已即時出門上班。

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